台中太平張家回娘家！近500人齊聚　最年長102歲...最小1歲

▲太平張家最年長者，102歲的張連慶看到子孫滿堂，相當開心。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區張家五代同堂，家族選在初二回娘家！張家今（11）日中午席開32桌、晚上再開15桌，近500名親友齊聚家宴，相當壯觀，家族年紀最小的1歲多、最年長的是102歲的張連慶，張連慶看到子孫滿堂，相當開心，精神奕奕地說「大家恭喜，大家發財！」

太平區張家人大型初二回娘家活動，已舉辦20多年，負責籌辦的張文田表示，以前過年時大家都很忙碌，不過回娘家時，各家總能席開2桌、4桌，後來他突發奇想，發起回娘家活動，沒想到廣受親友歡迎，便一直舉辦至今，中間僅有遇921地震及新冠疫情的2年停辦。

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張文田說，經營宏亞食品（七七乳加巧克力）的張添是活動最大的贊助者，每年均贊助28萬元，其餘則由親友樂捐；今天中午開席32桌，晚間再開15桌，共47桌，返鄉親友近500人。

家族中最年輕的僅1歲多，最年長的是102歲的張連慶，他身體健朗，氣色紅潤，張連慶曾任太平鄉代表會副主席、調解委員，到了90多歲還在開手排車，育有3男2女、13個孫子，以及26個曾孫。

▲太平張家回娘家家宴，近500名親友共襄盛舉。（圖／民眾提供）