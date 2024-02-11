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壓日錢！媽媽每天為兒存100元　20年後存摺寫滿「成長紀錄與祝福」

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本一位媽媽從小孩1歲起，每天幫孩子存100日圓。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／ CTWANT

近期日本社群網站X有一名媽媽網友的發文，影響到不少其他網友。該名網友在小孩誕生之初，就用小孩的名字開銀行帳戶，並且每天在裡面存下100日圓。而該名網友在存錢之際，還在存摺的空白處寫下小孩的成長紀錄與自己的祝福。如今，小孩已經20歲成年了，這本充滿母愛的存摺也跟著曝光。

該名網友在社群網站X上發文，內容中表示「當長子1歲時，我為他開設了一個以他名義的帳戶。目的是每日存100日元，但是每天到銀行存錢實在太麻煩，所以之後改成在他生日那天，一次性存入一年份的100元，也就是3萬6500日元，並在存摺上寫下一句話。」

(圖／翻攝自社群網站X)

▲日本媽媽作家菊池衣麻在社群平台分享為兒子準備的存摺。 (圖／翻攝自社群網站X)

該名網友也表示，「從一開始就決定要持續這個行為到20歲，雖然中間歷經了孩子黑暗的叛逆期，當時真的很難熬，但如今這一天終於到來了，現在我也深深地感慨，懷孕生下你真好，祝你二十歲生日快樂。」

而從網友貼出來的存摺截圖也可以看到，的確存款的金額不斷的在增加，而在存摺的空白處也可以看到網友手寫下「終於成為中學生了，希望不要忘記感謝的心，希望能走出自己的道路」、「小孩被卡車撞到，還送到醫院ICU急救，真的很慶幸你還活著」、「這是一個很困難的年份，雖然度過了很多悲傷沉重的時間」、「劍道比賽拿了第三名」、「小學4年級的研究是研究47都道縣的調查，結果還被其他學校的老師學生稱讚，他很開心」等語。

由於不少網友看到後，也紛紛表示自己也要效仿，該名網友也在留言區提醒其他網友「存摺上沒有印字的地方，是完全不能寫字的，如果真的要手寫字的話，請選擇已經印有文字的部分，從裡面的空隙寫字」。

而在歷經了20年的儲蓄後，這本存摺的金額也來到了73萬日幣。兒子表示，看到存摺上的紀錄後，也沒有打算花這筆錢的想法，但由於自己必須要開始面試找工作了，所以決定先用這筆錢買一套西裝來應急，之後自己需要用到的花費，自己再想辦法賺取。

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