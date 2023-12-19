醉漢回家被狗吠「拿棍子狂毆狗」　鄰居拿鋸子理論...坐身上壓死他

記者林東良／台南報導

台南60歲蔡姓男子酒後不滿鄰居狗對他吠叫，拿棍子瘋狂打狗，66歲鄭姓男子見狀上前制止，雙生發生肢體衝突，鄭男見蔡男跌倒在地，即上前在蔡男身上壓制，造成蔡男受傷送醫急救不治，警方調查後依傷害致死罪嫌，將鄭移送台南地檢署偵辦。

▲台南60歲蔡姓男子疑不滿鄰居狗對他吠叫，持棍打狗，66歲鄭姓男子見狀上前制止雙生肢體衝突，鄭男見蔡男跌倒在地，即上前坐在蔡男身上壓制，惟造成蔡男死亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局長安派出所，19日凌晨0時40許，接獲66歲鄭姓民眾到所報案，稱其鄰居60歲蔡姓男子倒臥在其住處前，員警馬上到場發現蔡民已無呼吸心跳，且頭部有多處瘀傷及出血狀況，立即通報119出動救護車送往台南市立安南醫院急救，仍回天乏術不治死亡。

鄭聲稱不知蔡男死亡之原因，為釐清相關案情，市警三分局立即成立專案小組進行調查，並由鑑識人員在案發現場進行採證作業，專案小組請鄭姓報案人再次詳細說明發現當下之情狀時，見其避重就輕，且說法前後矛盾，詳細訊問後終於突破其心防，鄭男坦涉案。

鄭坦承因聽見狗吠聲，起身出門查看時，見蔡正拿棍棒攻擊他飼養的犬隻，便前往制止，雙方相互拉扯之際，蔡跌倒在地，鄭趁機坐在其身上進行壓制，最後見蔡男已無動靜，且無呼吸心跳，才離開其身上，馬上前往派出所報案。

警方查出，死者於18日晚上前往安南海佃路與友人一起喝酒，直到19日凌晨零時才搭計程車回家，死者疑酒醉步履不穩，因鄭男的狗對蔡男吠叫，蔡男不滿持木棍打狗，鄭男發現後持鋸子上前與蔡理論，兩人發生肢體衝突，鄭男疑持鋸柄毆打死者頭部，才會造成死者頭部有傷，死者跌倒後鄭男又坐在其身上壓制，直到死者失去生命跡象，全案依傷害致死罪嫌，移請台南地檢署偵辦，相關真實案情與真正死因，由檢警進一步調查釐清中。