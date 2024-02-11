春節假期輕鬆出遊！　交通局：觀光旅遊區公車機動增班

▲公車示意圖。（資料照／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

為使民眾春節期間輕鬆出遊，新北市交通局宣布，今年春節假期自2月8日至14日，將視九份、烏來、平溪、淡水等觀光旅遊區的公車路線搭乘人潮機動增班，鼓勵民眾利用公車出遊，並減少塞車和尋找停車位的困擾。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，將視搭車人潮機動增班的公車路線包括淡水紅毛城、漁人碼頭的紅26，天元宮的875、天元宮專車；瑞芳九份老街、黃金博物館的788、827、856、965；鶯歌新北市立美術館、陶瓷老街的731；烏來的849；三峽老街981、702；深坑老街的666；石碇淡蘭古道及平溪十分瀑布的795；八里渡船頭的704、紅13、紅22；金山中角灣及老街716、862、863；萬里翡翠灣、野柳地質公園、龜吼漁港790、953和坪林茶業博物館的綠12、923。交通局已協調客運業者視人潮機動增班、加派車輛疏運。

林詩欽也指出，新北市其他各路線公車則調整為例假日發車班次，新巴士則部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

另外，交通局也提醒，春節期間外出旅遊人潮多，民眾最好多利用大眾運輸交通工具，省去塞車和找停車位的困擾，開心輕鬆出遊。