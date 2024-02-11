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老婦好心讓座害死自己！　起身11秒「跌出公車」重摔亡

記者張靖榕／綜合外電報導

印度達克什納卡納達區一名老婦人在公車上讓座，不到15秒後竟因為重心不穩從敞開的車門摔出，不幸死亡，而從讓座到摔出去的過程都被車內監視畫面錄下。乘客們意識到意外時，臉上表情都相當驚嚇。

▼老婦人摔出車外。（圖／翻攝X，下同）

▼老婦人摔出車外。（圖／翻攝X，下同）

綜合印媒報導，死者為66歲的拉達（Radha），事件發生在1月31日。她當時見到一名女乘客帶著孩子上車，於是起身讓座給他們。

▲▼老婦人摔出車外。（圖／翻攝X）

拉達站起後抓住頭頂扶手，但11秒後疑似因公車轉彎或變換方向，讓拉達頓時失去重心。監視器畫面可見，拉達想再去拉扶手，卻因為離心力導致她不斷向外踉蹌，最終直接從敞開的車門摔出去。

▲▼老婦人摔出車外。（圖／翻攝X）

拉達摔下車後受到重傷，送醫搶救被宣告不治。警方已注意到本起事件，針對公車駕駛與售票員立案登記。

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