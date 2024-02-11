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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜憶選戰點滴嘆「自作孽」　不解基進作法「政黨重心竟是攻擊我」

▲▼前立委王婉諭、高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）（留稿用）

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜2024挑戰連任失利，在泛綠陣營分裂情況下，以些微差距敗給國民黨立委李彥秀，高受訪時坦言，有些支持者可能不知道立委只有一個，覺得要給新人機會，「不知道該說什麼，只能說自作孽。」對於基進黨「全黨打一人」反而流失30多萬政黨票，高感嘆，明明應該宣揚他的政黨價值，他們整個政黨重心居然在我身上。

對於選戰失利，高嘉瑜忍不住嘆了口氣，她坦言，能拿下來這席至少跟國民黨平手，所以港湖確實關鍵，看到這樣的結果會很遺憾跟失望，票數又只差一萬多，吳欣岱拿兩萬多，「支持者當天都很傷心、哭一整晚，邊看開票邊哭，害我也跟著哭了。」

高嘉瑜分析，國民黨在內湖南港基本盤就是11萬，再怎麼逆風都可以，所以李彥秀就是拿國民黨基本盤，那些人怎麼樣都投給國民黨，民進黨基本盤就是6、7萬，大概34％，在基本盤落差下，一定要擴大選票才有機會勝選。

高嘉瑜表示，最後選票一定有回流，但我可能讓很多綠營支持者不能接受的地方還是在，所以才是這樣的選舉結果，大家還是希望民進黨能拿下內湖南港這席，所以支持者還是有回來，「最後沒有投給我的這些人還是要努力化解，支持者看到這個結果還是非常失望，在怎麼樣還是希望國會過半。」

對於基進黨的「攪局」，高嘉瑜直言，一開始做民調吳欣岱其實不高、大概6、7％，但她有維持住，甚至選出來有10％，地方上她也發動好幾波派報，第一波是她跟賴清德，還有徐國勇、鄭弘儀等等支持她，也有一些綠營名嘴，讓支持者很混淆。

高嘉瑜嘆，有些支持者可能還不知道立委只有一個，覺得要給新人機會，跟議員選舉搞混了，不知道該說什麼，只能說自作孽。

高嘉瑜表示，吳欣岱也知道自己納（基進黨）不分區不會贏，但在港湖跟我選會有知名度，每天都有新聞，現在知名度打開了，下次要選議員就很容易，這是對她個人最好的選擇，也不能說什麼，如果你是她、站在她自己的利益角度是最好的，但站在大局跟2024國會過半一定是不好的，也不能說什麼。

高透露，就她了解，選戰最初黨中央是有找她加入民主大聯盟、選台北市其他區，但他們都不要，堅持要在港湖跟我有衝突、衝政黨票又拉抬吳欣岱，他們就是要拿那些討厭我的民進黨票，他們認為這些票全台灣加起來超過3％，以為每天針對我就可以衝出票數，這是他們的想法。

對於基進黨選舉結果，高嘉瑜表示，顯然多數民眾還是理智的，他們打到最後就是扎一個稻草人，包含上賀瓏的節目也在攻擊我，明明應該宣揚他的台獨理念或是政黨價值，怎麼會是一直來攻擊我？真的很奇怪，他們整個政黨重心居然在我身上。

但最後基進黨政黨票也受到「搶救王義川」、「三票民進黨」行動衝擊，高嘉瑜表示，最一開始，吳欣岱還發跟王義川的合照，讓人覺得她也是民進黨，但這其實是害到基進黨的事情，她們後來也做一個文宣「怎麼樣才可以台派最大化」，但顯然沒有還多掉一席，選前也操作說她民調已經20％，手段真的很多。

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