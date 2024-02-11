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千年神木在市區！台中茄苳樹1032歲　成神收萬名乾兒子

▲▼神樹,神木,茄苳王公,台中。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市西區茄苳王公廟，千年神木（中）生長在此，相當壯觀。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市西區茄苳王公是當地守護人，高聳巨大的茄苳樹距今已經1032歲，有「一代木」、「二代木」甚至繁衍出「三代木」，在市區成為「小型神木區」，不少民眾都會到神木下方休憩，感受大面積樹冠的雄偉震撼。不過，茄苳王公廟10多年前，卻曾經一度因有建商買下附近土地，引起地方不滿。

根據均安宮資料顯示，茄苳王公又被稱為「台中之寶」，樹高至少20至30公尺（約7至10層樓高），樹圍粗至少12公尺，樹冠面積達到1500平方公尺，地點位在台中市西區鬧區，平地就有神樹，相當罕見。

▲▼神樹,神木,茄苳王公,台中。（圖／記者許權毅攝）

▲▼茄苳王公至今超過1300年，是地方重要信仰之一，廟方在每年聖誕時，都會掛上紅布條，寫下「流芳百世、護國護民」等字句。（圖／記者許權毅攝）

▲▼神樹,神木,茄苳王公,台中。（圖／記者許權毅攝）

茄苳王公廟係附屬於均安宮，位在西區梅川東路一段上，早年就曾經設立過廟宇，但廟體因為要設立「茄苳公園」被拆除，後來在1996年重新擴建，才成為現在的樣貌。據了解，約10多年前，有某建商想在茄苳王公廟旁興建大樓，引起地方人士不滿，認為會影響老樹生長，甚至舉行搶救活動，最終由時任林佳龍市府協調「以地易地」，建商則在原處進行美化，打造成園區，成為社區內民眾休息的好去處。

▲▼神樹,神木,茄苳王公,台中。（圖／記者許權毅攝）

▲▼茄苳王公廟體被神木「擁抱」，許多民眾都會進入廟區散步休息。（圖／記者許權毅攝）

▲▼神樹,神木,茄苳王公,台中。（圖／記者許權毅攝）

茄苳王公廟被3棵大樹給圍繞，就算是炎熱夏天，巨大的樹蔭下方仍算相當涼爽。每年農曆8月15日是茄苳公聖誕，「契子」（乾兒子）就會返回來祝壽。台中市府除了將茄苳王公樹列為第4號名勝古蹟，每年祝壽也會由協助舉行活動。

現茄苳王公廟旁綠化有成，除了多棵千年樹木照顧良好，前方也有魚池，許多民眾都會走進廟旁小步道，坐在椅上休憩，感受千年樹木的雄偉。

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