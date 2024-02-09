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祝融之災！台中除夕連2起火警一度6人受困　知名麵店付之一炬

▲阿文麵店起火。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中東區知名阿文麵店在除夕凌晨起火，整間麵店被火舌吞噬。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

今天是除夕，台中市東區以及太平區在清晨連傳出火警，讓消防人員疲於奔命。其中東區起火地點是著名的阿文麵店，消防人員到場時，整間麵店已經被火舌吞噬，所幸無人受困；至於太平區民宅火警一度傳出有6人受困，消防人員到場後使用雲梯車以及共生面罩協助民眾脫困。

▲太平火警。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲太平火警一度傳出六人受困，消防出動雲梯車救援。（圖／記者游瓊華翻攝）

消防人員先在01時51分接獲通報，太平區振英街一戶住宅火警案件，立刻出動各式消防車12輛、消防人員39名前往灌救，由副大隊長程建勳擔任指揮官。現場傳出有6名民眾受困，1樓民眾自行脫困，消防人員在2樓使用共生面罩協助2名民眾脫困，4樓由雲梯車順利救出3名民眾，火勢於2時9分控制，2時10分撲滅，無人員傷亡，燃燒面積約10平方公尺，財損待查，起火原因由火調人員調查中。

▲阿文麵店起火。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲阿文麵店起火，整間麵店付之一炬，損失有待估算。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，清晨1時56分消防人員再度接獲通報，東區進德路的阿文麵店起火，立刻派遣第七大隊、轄區東英分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防人員52名，現場由大隊長張國賢擔任指揮官。消防人員到場時火煙已竄出，立即佈署水線搶救，火勢於2時14分控制，2時34分火勢撲滅，無人受傷，燃燒面積約30平方公尺，財損待查，起火原因由火調人員調查中。

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