「1夯品」銷量疊起來有1537座101高！　10大好市多冷知識大公開

▲好市多10大不為人知的秘密大公開。（圖／記者許權毅攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）因販售品項豐富，從生活用品、家用電器通通有，再加上價格便宜，在台已累積近400萬名會員，擁有超高人氣。日前台灣好市多就無預警公開「10大不為人知的有趣事實」，像是台人超愛吃熱狗，每年賣出的熱狗總量疊起來高達1537座101大樓，而全球好市多賣最好的品項卻是「95無鉛汽油」，吸引大批網友討論。

▲全球好市多賣最好的是95無鉛汽油。（圖／記者游瓊華攝）

台灣好市多公開「10大不為人知的有趣事實」，其中，最令網友驚訝的就是台灣人對熱狗的狂熱，每年賣出熱狗總長「78,276,160公分」，疊起來有1537座101大樓高，讓不少人直呼「也賣出太多熱狗了吧」、「竟然是熱狗」；而全球好市多賣最好的商品不是食品是「95無鉛汽油」；「冰島人」最愛逛好市多，島上75%人口都是好市多會員。

還有台灣首家好市多分店在「高雄」，於1997年開幕；好市多自有品牌「科克蘭」命名是源自於全球首家店所在地；好市多洗手間「1年4季都有溫水洗手」；好市多結帳後提供包裝是「再次利用的進貨紙箱」；全台共有「14家好市多」，營業時間為上午10時至晚上9時半；台灣有「3家好市多附設加油站」，包括新莊、中壢、北台中；台灣好市多有客服電話「449-9999」，平假日營業時間內都能打。

小秘密曝光後也引發熱烈討論，不少人紛紛敲碗問「什麼時後到雲林開好市多」、「屏東要開好市多了嗎」；事實上，好市多副總經理王友玫曾分享全球最會賺錢TOP10好市多門市，台灣就有4家店上榜，其中，台中南屯店搶下第1名寶座，獲利是全球之冠，還有台中北屯、中和、內湖共3店也在榜單中，而全台14間門市1年更是超過1000億業績，至於消費者最關心的展店計畫，她也指出第15間門市尚未確定，目前正在積極找地當中，但會優先找可設立加油站之據點。