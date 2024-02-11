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12星座「告白前」會有什麼徵兆？　天蠍會設結界、射手愛問在幹嘛

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

曖昧是模稜兩可的浪漫關係，也可能是對彼此的試探。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》就拍片，整理出12星座要告白前，會出現哪些徵兆呢？其中火象星座會想迅速摸透對方，找到雙方身上的共同點；而水象星座則會以軟性的方式來表達佔有慾，同時對有威脅的人際關係「設結界」。

安德魯表示，12星座要告白前，會出現的徵兆，或有哪些試探行為，除了要參考自己的太陽星座外，也要把金星參考進去，「我們可以從金星看得出來，一個人喜歡人的方式，還有他喜歡被對待的方式。」

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火象星座｜牡羊、獅子、射手

在感情裡面很像龍捲風，他們的愛來得很快，而且很濃烈，但自尊很高又很愛面子，所以在還沒確認對方心意之前，或是他給了很多暗示，對方都沒有get到的時候，他們還滿能憋的。

火象星座不太打沒有把握的仗，除非他已經愛到痴狂、愛到失去理智，否則他們其實不太喜歡熱臉貼冷屁股。

至於有什麼徵兆？他們會對你充滿好奇心，想多了解你這個人，想知道你在幹嘛、喜歡什麼，關於你的事情，恨不得一下子就能摸得一清二楚；當火象星座經常問你「在幹嘛？」「你在哪裡？」就代表他一定中了，若他還沒有告白，可能是在等一個適當的機會。

他們會帶你去自己最喜歡的地方，或習慣去的地方，分享自己喜歡的事情；這時他也是在看你的反應，在找雙方身上的共同點。

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

土象星座｜金牛、處女、魔羯

他們在談戀愛、面對自己喜歡的人時，表達方式還滿奇怪的，他們的感情本來就是用時間去熬煮出來的，屬於馬拉松型選手，如果你太心急的話，可能在初期就受不了他們的慢節奏而打退堂鼓。

當碰到喜歡、有感覺的人，他們會支支吾吾，表現的很彆扭，對他們來說，主動告白是非常了不起的事情，他們不是不會告白，而是必須將一切抓得很精準。

他們在告白前的試探，就是會開始囉嗦你、管你，其實可以把它解釋成在關心，只是這種關心很容易讓人覺得「管太多」；另外，他們不會浪費時間在不重要的人身上，所以這是他們非常明顯的暗示。

不僅如此，他們可能會分享很多自己人生的經驗、未來願景，藉由這個過程，來去試探、觀察彼此三觀合不合，他們通常不會亂談戀愛，他們要談的是有辦法一起走下去、一起發展成長的人。

風象星座｜雙子、天秤、水瓶

這組成員在表現出喜歡一個人時，也還滿怪異的，他們通常不會去隱藏自己的愛意，所以多多少少都會用開玩笑的方式暗示，可是當要大膽告白時又會有點彆扭，他們會藉由有意無意的撩你，來試探是否同樣有意；另外，他們是非常需要確認關係的星座，如果雙方都沒有說出口，基本上只會認定在曖昧。

他們在告白前，除了會有很多開玩笑的試探，最明顯的一點是，會願意、甚至主動把時間花在你身上，你就絕對不是一般的人，他們在進到一段關係前，內心小劇場還蠻多的，很多人覺得他們談戀愛好像很隨性，但其實理性的那一面還佔蠻大一部份的。

如果你主動邀約，他們都沒有拒絕，這不代表就是有意思，有可能只是不討厭，覺得跟你玩很好玩而已；但若是他主動黏你，頻繁地陪你去辦很多事情，這樣離告白的時間就不遠了。

他們這種配合甚至是迎合的行為，是為了製造更多相處的時間，在過程中藉機觀察研究，這個對象到底值不值得他付出。

情侶,擁抱,交往,愛情,兩性。（圖／取自librestock網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫librestock）

水象星座｜巨蟹、天蠍、雙魚

他們在表達愛意的部分，在某個程度上跟土象星座有點像，不過他們的愛比較屬於生活起居類的，關心你有沒有穿暖、吃飽，會出現蠻多這種無微不至的關心，但他們多少還是比較被動且內向的。

當他們準備跟一個人在一起時，會有什麼行為可以觀察出來呢？就是你開始見他的朋友或家人了；基本上，他們的朋友、家人接受你的話，他們會比較安心，會覺得這段戀情是備受支持的。

還有當他們準備要告白，跟一個人在一起時，必須先確定這個人有沒有辦法給出想要的安全感；另外，他們也會對一些有危脅的人際關係上，幫你「設結界」，讓你知道自己在吃醋，然後會用比較軟性的方式，來表現出他們的佔有慾，同時他們也在觀察，如果你可以配合，那麼他們進入這段關係的機率才會比較高。

他們雖然在進入感情前會有很多試探，不過一旦感覺到對方的誠意，或者感覺到你也有意思時，他們是會進攻的喔。通常說他們很會搞曖昧的人，一定是他們在試探時，沒有得到非常肯定的答案，沒有那麼有把握，否則他們絕不會把曖昧期拖那麼久，只要感受到對方的心意，他們其實沒有那麼難搞。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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