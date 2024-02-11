打拚8年買江景房　武漢女收房傻眼：江在哪？怒提告

▲中建鉑公館K1地塊。（圖／九派新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名女子去年斥資185萬元（人民幣，下同，約新台幣788萬元），購買了一套全新的江景房，結果收房時才發現完全看不到江水，令她氣得告上法院，「好不容易存錢想買個自己喜歡的房子，不想落此結局。」

據《九派新聞》報導，劉姓女子購買的房子位於武漢市白沙洲大道的中建鉑公館K1地塊。銷售單據顯示，她認購的是5401號房，但據她本人回憶，看房時門口並沒有標註房號，「5401的門我都沒踏進去過。」

購房前，張姓中介曾陪同劉女2次看房，確認當初定下的房子確實是可以看江的。不過，購房合同中的樓層房屋平面圖顯示，5401處被打勾，旁邊空白處還有劉女的簽字、手印。劉女表示，自己當時並未細看。

直到去年年底收房時，劉女才發現實際購買的房子並非自己看中並帶人測量的那一套，「我當場傻眼了。」

事後，中介承認，「對，看的實體是5404，我記得。」針對劉女的不滿，該中介說對方可以起訴，自己願意出面作證，「是工作失誤」。

物業銷售部馮經理表示，如果無法滿足業主的訴求，業主可以通過法律途徑解決問題。由於購買的房子已完成貸款、網簽等手續，銷售方表示已無法給予退房。

劉女無奈說，「我在武漢打拚8年，好不容易存錢想買個自己喜歡的房子，不想落此結局。」之後，她打算把房子賣了，並向法院起訴主張賠償。