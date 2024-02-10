紅包行情大公開！新加坡人催財最愛「這數字」　未婚還能一直領

▲新加坡華人包紅包給不同人也有不同的行情。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

2月10日是大年初一，不少人會在這天走春拜年，而小孩最開心的莫過於跟家人四處拜訪領紅包。在新加坡，當地華人雖然也和台灣一樣有著發紅包的習俗，不過未婚人士不管年齡多大，都可以一直領已婚人士的紅包，而且包紅包給不同的人也有不同的行情。

據《獅城新聞》報導，一般而言，新加坡華人會選擇在象徵好運與幸福的紅包裡放入雙數或尾數為「8」的鈔票，祝福對方八方吉利、催旺財運一整年。不過，「4」雖然也是雙數，但因為不吉利的諧音關係，會被盡量避免。

▲新加坡對紅包金額的好意頭也很講究。（圖／CFP）

在金額方面，新加坡不是一個有著給巨額紅包習俗的國家，但華人出於尊重與孝順，通常會將最大封的紅包包給父母、祖父母和岳父母，金額普遍介於新幣288至888元之間（約新台幣6700元至2萬元），而為了表示心意包給另一半的紅包，則通常是新幣288至588元之間（約新台幣6700元至1.4萬元）。

至於兄弟姊妹，新加坡人通常會根據他們的年齡以及是否有工作來制定一個合理的數額，但通常金額會落在新幣58至288元之間（約新台幣1350元至6700元），而自己的小孩或孫子的紅包大多會與兄弟姊妹的金額差不多。

在發紅包給不是直系親屬的晚輩時，大家通常都不太介意紅包的金額比較小，因為大家都有共識，發紅包本身只是一個祝福，因此發給表兄弟姊妹或侄兒侄女、朋友小孩的紅包，金額只會是講究吉利的新幣6元或8元（約新台幣140元至180元）。