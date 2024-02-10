黃偉哲現身高鐵台南站發紅包　祝福返鄉市民「龍喜利來」

▲台南市長黃偉哲10日大年初一，驚喜現身高鐵台南站剪票口，發送龍年紅包祝福返鄉遊子「龍喜利來」，現場旅客紛紛與市長熱情合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接農曆新年，台南市長黃偉哲10日大年初一，驚喜現身高鐵台南站剪票口，發送龍年紅包祝福返鄉遊子「龍喜利來」，現場旅客紛紛與市長熱情合影，為本就熱鬧的高鐵站，增添喜氣洋洋的新年氛圍。

市長黃偉哲表示，今日是大年初一，他特地來到高鐵站歡迎在外求學及工作的台南遊子返鄉，也歡迎外地遊客趁年假期間來台南走春，台南是許多旅客心目中最好吃、最好逛的地方，除祝福大家萬事「龍」如意，全家「龍」平安，也推薦大家利用燈會期間走逛台南美食美景，在台南留下最美的回憶！

交通局長王銘德指出，因應農曆新年假期疏運，高鐵和台鐵於連假期間皆有加開班次，高鐵加開461班次列車，台南站約5.4萬人次（7~9日），台鐵加開256列次，台南站3.8萬（7~9日）人次，國道客運運量則推估將增加23%。市區交通疏運方面，最後一天上班日(2/7)，市區8小時交通量約16萬車次，略較去年增加9％；大台南公車運量計約3.3萬人次，略較去年增加3％。

交通局強調，因應「2024 台灣燈會」及農曆新年，交通局自 2 月 3日起開設「交通疏運指揮中心」（除夕除外），每日監控台南市各主要道路的車流情形，以及燈會安平燈區周邊道路交通狀況，即時因應處理各種交通問題，也提醒假期間市區車流量大，請多利用公共運輸。前往燈會安平燈區也建議搭乘綠線、黃線、橘線、銀線等 4 條免費接駁車路線，相關交通資訊可在 2024 台灣燈會在台南-台灣燈會官網( https://2024taiwanlanternfestival.org/)查詢，歡迎民眾多加利用。

此外，春節期間民眾如酒後無法駕車，除了可搭乘公共運輸或計程車外，如需將自家車輛駛回，可利用「酒後代駕」服務，目前台南市共計有台灣代駕、台灣大車隊、成功衛星計程車隊，及府城衛星計程車 4 家業者提供酒後代駕服務，相關費率資訊可上公運處官網查詢。提醒市民朋友多多利用，平安過好年。