影／高虹安、邱臣遠同框拜年PK你畫我猜　她的「龍角散」讓網笑翻

記者陳弘修／台北報導

龍年春節到！2月1日剛走馬上任新竹市副市長的前立委邱臣遠，新竹市長高虹安的邀請，一起透過YouTube直播「新春特別節目」，向市民朋友拜年，過程中，兩人還討論起如何應對「長輩春節問候」，甚至進行「你畫我猜」PK賽，邱臣遠畫的龍寶寶讓眾人直呼可愛，高虹安畫的「龍角散」讓網友笑翻，紛紛留言表示「龍角散很有創意，給妳一票」。

高虹安與邱臣遠9日在直播互動時，也介紹了竹市今年的春節應景小物，包含「龍好運來」春聯、紅包袋及開運1元小紅包。兩人談到網友們熱議的「長輩春節問候語」話題時，高虹安「戲魂上身」，扮演起長輩來關心問起邱臣遠，「大學應該快畢業了吧？」、「工作有沒有著落啊？」，而邱臣遠也提供不失禮的應對小撇步，兩人有趣的對話也讓網友直呼：「高市長模仿長輩好好笑！」

在「你畫我猜」的PK遊戲中，邱臣遠以「2024龍STAY新竹過好年」主燈「福氣龍好」，完美地用畫筆呈現出來，讓大家眼睛為之一亮，直呼「畫得超級像！」、「龍寶寶很可愛」；高虹安抽到的題目是「龍角散」，但難度挺高，所以她改以諧音方式完成作品，讓觀看直播的網友們笑翻天地留言，「龍角散很有創意，給妳一票」、「這兩人的互動實在太可愛了」。

透過新春拜年的影音企畫，高虹安也向國人推薦可以到竹市走春，例如走春熱門景點第一名「新竹都城隍廟」，還可以順道購買「水蒸蛋糕」、「水潤餅」知名伴手禮。另外，像是走春踏青的好去處「十八尖山」新風貌，在市府已完成十八尖山環境改善工程、入口處200米的電線地下化，已成為可以提供登山民眾賞花與拍照的優質環境。

至於邱臣遠，他則是推薦竹市風光海岸景點「南寮漁港」。邱臣遠表示，大家可以前往17公里海岸線，騎著自行車，從新竹南寮漁港出發，沿途欣賞無敵海景，體驗運動完之後再來竹市吃美食的新春假期。