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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／行政院：西布特羅僅少量進口　持續溯源是否移作他用

▲▼台中市食安處提供的台糖豬肉檢體驗出西布特羅。（圖／食藥署提供）

▲台中市食安處提供的台糖豬肉檢體驗出西布特羅。（資料照／食藥署提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院今（10）表示，針對近期台中市政府抽驗台糖國產「梅花肉片」檢出西布特羅（Cimbuterol）一事，經清查國內豬肉供應鏈，2月9日新增肉品市場抽驗80件檢體均未檢出，除中市府抽驗之單一樣品檢體驗出西布特羅之外，已累計檢驗705件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院強調，排除豬肉殘留西布特羅的風險，溯源以及追蹤進口藥品的流向，以及加強後續檢驗監測，是本案處置重點；目前該批次檢出之其餘豬肉7件均未檢出西布特羅，台糖公司擬將已下架同批次產品全部送驗，同時，檢驗上市前與上市後共計705件樣品均未檢出，清查國內豬肉供應鏈尚無風險。

另一方面，行政院表示，西布特羅在國內依法不得製造、使用、販售，兩年來僅有輸入少量的西布特羅標準品，目前已掌握近年輸入西布特羅的進口業者，衛生福利部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查除進入實驗室供分析檢驗使用之外，是否移作他用、或可能汙染畜牧場，釐清台灣哪裏才有西布特羅。

行政院再次感謝感謝新年期間連日來不眠不休捍衛國人食安的相關人員，未來將會加強邊境、上市前與上市後的監測與檢驗，確保國內豬肉供應鏈的安全。

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