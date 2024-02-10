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大陸 大陸焦點 特派現場

雲南首富也「潤」了？套現1507億後全家移民　公司：早就是美國籍

▲▼雲南首富李曉明。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲雲南首富李曉明。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳，「國內鋰電隔膜龍頭恩捷股份董事長、雲南首富李曉明（Paul Xiaoming Lee）在中國賣掉自家公司的股票，套現345億元（人民幣，約新台幣1507億元）後，他以及其家庭中的5人移民美國並獲美國國籍，停止了對產業技術的升級和投資。」對此，公司回應，他很早就取得美國籍，不是最近。

據《澎湃新聞》報導，2月8日晚間，針對這一傳言，雲南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱「恩捷股份」）官方表示，「上述資訊均不屬實。」

恩捷股份承認，公司實際控制人李曉明家族成員李曉明（Paul Xiaoming Lee）、李曉華確實在2020年至今減持過公司股票。其中， 2020年2月12日至2020年8月10日，公司實際控制人李曉明家族成員Paul Xiaoming Lee、李曉華減持金額分別為5.08億元、0.17億元，2020年11月19日至2021年5月18日，Paul Xiaoming Lee減持金額為4.39億元，2021年12月22日至2022年6月20日，李曉華減持金額為6.99億元。

然而，自公司上市至今，Paul Xiaoming Lee、李曉華及其一致行動人累計減持公司股票金額並非網傳的「345億元」，且自2022年6月20日之後未再減持過公司股票。

另外，對於移民美國的傳聞，恩捷股份表示，Paul Xiaoming Lee於1992年12月畢業於美國馬薩諸塞大學（Universityof Massachusetts）高分子材料專業，1992年至1995年任美國Inteplast Corporation技術部經理，創業初期取得美國國籍，經過在大陸國內近30年的努力，公司上市並逐漸壯大成為全球鋰電池隔膜龍頭企業，並非網傳的上市套現後移民美國，該不實資訊嚴重損害了Paul Xiaoming Lee的名譽，其對不實報導或傳聞保留一切法律追責的權利。

另外，恩捷股份稱，公司「從未停止對產業技術的升級和研發技術的投入，不實傳言對公司造成了負面影響，並對投資者造成了誤導，針對不實報導和傳聞，公司保留一切法律追責的權利」。

據悉，恩捷股份前身為雲南創新新材料股份有限公司，2016年9月公司在深圳證券交易所上市，產品包括膜類產品（包括鋰電池隔膜，BOPP薄膜）、包裝印刷產品、紙製品包裝三大類。

目前，公司的實控人為李曉明家族共六人，包括李曉明（Paul Xiaoming Lee）、弟弟李曉華、李曉明的妻子馬燕（Yan Ma）、弟媳惠雁陽（Yang Yang Hui）、女兒Sherry Lee 、侄子Jerry Yang Li。

除了李曉華外，其餘5人均為美國國籍，李曉華雖然是中國國籍，但也取得美國綠卡。

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恩捷股份李曉明雲南首富鋰電隔膜移民

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