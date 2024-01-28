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槓上白宮！德州稱「有權自衛」裝鐵網擋非法移民　獲全美25州力挺

▲▼ 美墨邊境。（圖／路透）

▲美國光是去年12月非法移民越境人數就超過30萬人，創下紀錄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美墨邊境議題持續延燒，光是去年12月非法移民越境人數就超過30萬人創下紀錄，德州在邊境沿線設置帶刺鐵絲網，宣稱有權自衛對付移民入侵。但這與拜登政府立場相觸，在美國最高法院22日表決同意讓拜登政府拆除鐵絲網圍籬後，全美25州於25日發表聯合聲明力挺德州，「我們將藉助所有工具和策略，包括鐵絲網，確保邊境安全。」

綜合Newsweek、BBC等報導，德州與拜登政府在美墨邊境議題上的對峙不斷升級，由於非法移民不斷湧入，德州州長艾波特（Greg Abbott）試著出招阻擋，包括在伊戈帕斯（Eagle Pass）裝設約48公里的鐵絲網屏障。

▲▼ 美墨邊境。（圖／路透）

▲德州在邊境沿線設置帶刺鐵絲網，宣稱有權自衛對付移民入侵。（圖／路透）

然而拜登政府認為，這些鐵絲網阻礙邊境巡邏人員的工作，對移民、執法均構成危險，已知有部分非法移民被鐵絲網割傷。就在22日，美國最高法院以5比4票數裁定美國邊境巡邏隊可以剪除或拆掉德州國民警衛隊設置的鐵絲網。

對此，艾波特發布德州國民警衛隊在河邊鋪設新鐵絲網的照片，並稱「拜登政府放棄保衛邊境和執法的責任，德州很簡單，正在保衛邊境。」他也說，德州有權自衛免受非法移民入侵。

在美國最高法院的裁決出爐之後，全美半數州長都站在德州這一邊。依據25州共和黨籍州長簽署的聯合聲明，「我們與州長艾波特、德州站在一起，將藉助所有工具和策略，包括鐵絲網，以確保邊境安全。」

除了這些，艾波特也面臨來自拜登的法律挑戰，因為他下令在格蘭德河谷（Rio Grande）裝設浮動屏障，並以非法侵入指控關押數千名移民。在此之際，艾波特也使用巴士把移民送往民主黨的城市和州，拜登面臨的壓力也越來越大，要求他採取嚴厲措施阻攔。

▲▼ 美墨邊境。（圖／達志影像／美聯社）

▲移民議題是2024年11月美國總統大選前的一大核心議題。（圖／達志影像／美聯社）

移民議題是2024年11月美國總統大選前的一大核心議題，愛荷華與新罕布夏州的選民在初選支持前總統川普，部分原因就是他們對邊境議題感到擔憂。

川普27日在討論邊境安全問題的演說大讚艾波特，稱應該要全力支持德州採取措施阻止美墨邊境的非法移民，「當我成為總統，我不會向德州發出限制令，而是派遣援軍，我不會與邊境州政府鬥爭，而是利用美國總統擁有的一切資源和職權，保護美國免受正在發生的可怕入侵。」

▼川普稱，應該要全力支持德州採取措施阻止美墨邊境的非法移民。（圖／路透）

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