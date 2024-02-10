大年初一「不是龍年首日」！命理師提醒：年初出生者要確認生肖

▲「立春」是太歲（生肖）交接的日子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

除夕是農曆一整年的最後一天，而大年初一就是農曆一月一日，代表嶄新的開始，眾人都會期盼所有的壞事都隨著一年的結束而消逝，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，由於農曆癸卯兔年是閏年、全年共有384天，還因為閏二月導致有兩個立春，一個是在2023年2月4日，農曆正月14日，另一個是在2024年2月4日，農曆的臘月25日，由於立春又是太歲（生肖）交接的日子，所以今年2月4日（農曆112年12月25日）16時28分前出生的小朋友是兔寶寶，之後就是龍寶寶，大年初一「不是龍年首日」！

楊登嵙指出，單純的認為哪一年=哪個生肖並不是很正確，像今年大年初一就不是龍年首日，他建議國曆1、2月出生的民眾都應該要確認一下出生那年「立春」的時間，以免搞錯生肖一輩子，由於生肖命格會影響磁場，不同生肖在取名、買房、幸運方位都有相當大的差異。

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楊登嵙也提醒《CTWANT》讀者，大年初一也有民俗上的禁忌要注意，以免招來不良的影響，倒楣一整年！

1.忌吵架或打罵小孩：不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

2.不可灑水、掃地或倒垃圾：以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

3.忌吃稀飯：稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

4.忌殺生：在新正殺生，恐怕會惹來血光之災。

5.忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

6.忌欠錢：若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

7.忌睡午覺：俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

8.忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

9.忌回娘家：嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

10.忌燈全關：大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

11.忌說不吉利的話：這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

12.紅包送禮不能是單數：好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。