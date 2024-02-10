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卡努重創埔里守城橋！3里居民通行受阻　便道趕在年前開放通行

▲守城橋便道趕在年前開放通行。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲守城橋便道趕在年前開放通行。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

去年8月卡努風災帶來超大豪雨，埔里鎮守城橋在眉溪河水暴漲衝擊橋墩基礎造成受損下陷位移，橋面已呈波浪狀，縣府判定危橋必需拆除重建，牛眠、蜈蚣、大湳等三里居民頓失工作通行、耕作及農產品運輸要道；在地方鄉親殷殷期盼下，鎮公所施工廠商近一個月全力趕工，讓守城橋交維臨時便道終於在農曆春節前的2月7日開通。

鎮公所指出，施工期間除於每周一上午9點由鎮長廖志城親自主持施工進度追蹤及管制，1月15日邀集代表會主席林釧儀、守城社區發展協會、牛眠里長等參與討論並提供建議事項，也多次與左岸花卉運輸公司現勘便道出入口銜接調整事宜。

▲守城橋便道趕在年前開放通行。（圖／埔里鎮公所提供）

該便道原規劃便道禁行3.5噸以上車輛，在地方里長、理事長等建議要求下，調增路基碎石級配及瀝青混凝土厚度，增設便道照明設施，最終守城橋便道將可供3.5噸以上車輛通行，並提供用路人行車、農產運輸更便利安全。

▲守城橋便道趕在年前開放通行。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所提醒，因該便道屬臨時性質，便道開通至守城橋主體工程開工期間由公所派駐便道維護管理人員（左岸及右岸設置哨所），並訂定相關便道維護安全管理機制：

封閉機制，1.中央氣象局發布南投仁愛鄉或埔里鎮之大雨、豪雨、大豪雨及超大豪雨特報，或全台陸上颱風警報、或南投縣政府宣佈停班停課時封閉便道；2.便道深槽區埋設RCP管上游端處如水位已接近管口，立即封閉便橋。

封閉後管理機制，1.便道封開後哨所人員應負責管制，並於便道入口設置阻擋措施，避免車輛誤入；2.便道因上述條件封閉後，如該狀況解除後應立即檢查便道狀況，如無狀况即可開放通行。

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