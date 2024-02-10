命理師揭藍綠中生代運勢　盧秀燕、陳其邁「這點」驚人相似

▲林右昌、江啟臣、盧秀燕、陳其邁（由左至右）。（圖／翻攝自Facebook）

記者呂晏慈／台北報導

官場沉浮變幻莫測，藍綠陣營中生代要角輩出，其中，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、高雄市長陳其邁未來動向受矚，而內政部長林右昌也被視為擁有高聲量的戰將之一。《ETtoday新聞雲》採訪無相閣命學新創學院創辦人陳明業，透過八字解析4人在2024年的運勢，發現盧秀燕、陳其邁有驚人的相似之處，都在「行大運」有利於「往上爬」。

盧秀燕「丙火」打前鋒沒問題 可多聽昔日專家建議

陳明業指出，盧秀燕的八字顯示她是一位個性相當直接、講話敢為、大方的人，屬「丙火」人，打前鋒沒有問題。他說，盧秀燕自2022年開始行大運，非常有利於她往上爬，目前看起來，她已經度過2022年、2023年的重大突破，但2024年運勢改為「癸水正官」，雖然一樣是好運，但在流年上可能遇到一些麻煩。

陳明業建議，盧秀燕應該小心聽信讒言造成誤判情勢，可以多聽先前就已經認識、信任多年的專家的建議，而不是2024年新認識的專家的建議。面對盧台中市長任期即將在2026年屆滿，是否瞄準2028年總統大位動向備受關注，陳說，盧的大運從2022年開始走，預計會走10年，若是成真「就精彩了」。

江啟臣擁有「魁罡格」運勢往上走 職位異動免擔心

對於同屬國民黨中生代代表人物的江啟臣，陳明業表示，江啟臣是「壬水」人，命中帶魁罡格，這種類型的人比較深沉，行事經過會思慮和思考，該請客會請客，該做事會做事，屬於「競爭型人格」。陳說，從八字來看，江2023年的大運也寫了一個「殺」字，與盧秀燕一樣，代表運勢往上走，必須扛事情、扛任務，雖然有壓力，但這也代表「他的人生肯定是要升級的」。

陳明業分析，從八字來看，江啟臣從2018年開始走這個運，未來大運將會延續10年，2024年申子辰合成水，代表職位異動，建議他欣然接受「異動」。至於江的運勢是否有機會更上層樓？陳說，推他出來選當然好，魁罡格是古代的將軍，打仗還是要選有「運」的人，如果沒有其他人選，就派他了。

陳其邁同屬「丙火」 注意小人進言釀施政錯誤

對於陳其邁的八字，陳明業指出，陳其邁的八字與盧秀燕很像，都屬於「丙火」人，且在大運上也帶一個「殺」字，代表天將降大任。他說，從八字上來看，陳其邁這個人是4人當中最謹小慎微的，他的思緒千絲萬縷，一秒鐘思緒可能上千，但這類人必須注意心靈開導，避免想太多會很累。

陳明業表示，因為不曉得陳其邁實際出生的時程，只能用出生年月日來回推他的詳細運勢，他與盧秀燕一樣，必須小心小人進言，避免因此犯下施政錯誤，而倘若他有志更上層樓，或者進入中央部會做事，2024年將會是關鍵，切記不要「貪」，寧肯平安度過，也不要有大動作，否則福氣會被吃掉。

林右昌是「有官格之人」 當教授會適得其所

對於林右昌，陳明業表示，單就出生年月日來看，林右昌是4人中大運不具「殺」字的，林屬於「甲午日主」人，講話特別直接，也特別喜歡講話直接的人，這種命格的人適合當教授，是有「官格」之人，但與適合打前鋒的「丙火」人不同，需要多付出一點，扮演支援的角色。

至於林右昌的未來運勢，陳明業說，推估在2026年、2027年，或者2030年、2031年，林右昌的運勢會比現在好。他指出，倘若做生意的人具有林右昌這種八字，他會建議對方去做後勤供應的批發商，或者退居幕後，儘管看起來賺得比較少，但是量大也可以做；而若是名校教授有這樣的八字，他會認為是「適得其所」。

最後，陳明業補充，由於無法獲悉這4位政治人物實際出生時辰，因此，本次訪問是依據其出生年月日來算；他沒有特別的政治立場，對所有政治人物的期待是：不管藍的或綠的，都請好好為台灣做事。