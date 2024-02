「搖滾公雞」不來了！陳其邁喊可惜　意外漏口風：3月後還有大團　　

記者吳奕靖/高雄報導

全球樂壇超級巨星「搖滾公雞」洛史都華(Rod Stewart),原本宣布在睽違29年後,帶著全新巡迴《Rod Stewart “Live in Concert, One Last Time”》重回台灣,於3月9日首度南下高雄開唱。沒想到在演出一個月前,官方突然宣布取消亞洲巡迴多數場次,包括高雄、吉隆坡、曼谷、香港和馬尼拉演出,高雄市長陳其邁對此表示:「很可惜」!

▲高雄市長陳其邁在除夕當天前往左營分局發放紅包,慰問員警 。(圖/記者吳奕靖翻攝)

高雄市長陳其邁在9日接受媒體採訪時,被問到洛史都華取消高雄的演唱會,他說:「我們有收到主辦方的通知,因為不可抗力的因素,洛史都華取消了5站的亞洲巡迴演出,真的非常遺憾,因為我也想去看。這個是我們的偶像,但是很可惜,也期待說有機會能再來台灣,我們也非常歡迎」。

▲「搖滾公雞」洛史都華(Rod Stewart)不來了。(圖/Live Nation Taiwan提供)

陳其邁也強調「在3月我們有3場大型的演出,包括五月天、大港開唱、還有櫻花季,節目也都非常的精彩,今年在後續的我們的一些檔期,也有一些大型的這些團體會來,所以我們很期待,有各種不同的文化演出,當然也期待一些天團,大家喜歡的樂團,也都能夠來到臺灣,我們高雄會做好準備,謝謝」。

這場名為《Rod Stewart “Live in Concert, One Last Time”》巡迴,洛史都華原本激動表示:「距離上次亞洲巡迴已經是15年前了,真的等太久了!我真的等不及要獻唱每首經典歌曲,還有呈現這場非常精彩的大秀給你們,這將會是場樂壇的盛大聚會。」

本來演出將在2024年3月4日從吉隆坡開跑,緊接著曼谷、高雄、香港、新加坡還有東京,但目前僅剩最後兩個城市的場次,前面的行程全數取消。洛史都華生涯共突破2億5000萬張銷量,名列滾石雜誌「史上最偉大100位歌手」、兩度入主搖滾名人堂、葛萊美獎等肯定,更曾獲英國女王封爵,上回來台已是1995年在台北市立體育場開唱。

只是主辦Live Nation Taiwan表示:「因不可抗拒因素,很遺憾的洛史都華取消亞洲其他城市巡迴演出包含高雄,退票相關煩請至拓元售票系統。」