影／朱立倫跳「舞獅」畫面曝光！　祝台灣百業興旺「大探吉」

▲朱立倫學舞龍舞獅。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

龍年到來，國民黨主席朱立倫日前特別探訪「台灣威武五家龍獅總會」，深度瞭解舞獅文化與各地不同的舞獅表演類型，除了欣賞舞獅之美，也探討如何以教育或文化政策協助文化傳承。朱立倫更親身體驗舞獅表演，並為舞獅獻上「龍舞探吉」春聯，祝福台灣來年順利，民國113年百業興旺、「大探吉」。

對於舞獅技藝的歷史，台灣威武五家龍獅總會會長陳晉億說，舞獅從唐代開始就發展出上百種形式，傳到台灣的大略可以分成四大種，而威武五家龍獅總會的獅團是廣東獅，也就是俗稱「醒獅」，相傳「醒獅」的稱呼來自於國父孫中山先生，而現在台灣的舞獅技藝也多是隨著國民政府一起來台。

陳晉億述說，目前舞龍舞獅技藝，遇到的困難仍是景氣不好、同業削價競爭、太累年輕人不願意做，以及社會的負面觀感。他強調，舞龍舞獅雖然源自於陣頭，卻不僅是陣頭，「獅劇」是一門與京劇比肩的藝術，不僅有步法、文武場，每一齣戲更有不同的劇本（青底）；他也感慨，如今完整的獅劇幾乎看不到，只能在劇場中欣賞。

朱立倫指出，這些青底都對應著不同的場合，還有三國演義等傳統大戲，要是沒有研究，平常很難看出這些獨特的文化底蘊。朱立倫並回憶在擔任新北市長時，曾經結合陳晉億團長與當時的文化局長林寬裕，一起擬辦了閒置空間活化計劃、「巷弄藝起來」等文化活動，為了讓傳統藝術在民眾的日常綻放，短短兩個月期間舉辦了80場以上的藝文活動，也讓「巷弄藝起來」成為新北市標誌性的展演活動。

朱立倫強調，有華人的地方就有龍獅藝術，但是在以華人為主的社會中，獅劇卻因為習以為常而被忽略了，其實也有成立舞獅國家隊或是舞獅文化基金會的討論，但還是要讓民眾的想法改變，真正接納、認識，並以我們的舞獅文化為傲。

朱立倫最後也親自學習怎麼跳舞獅，先由陳晉億介紹獅團的廣東獅，而後拿起練習用獅頭講解，包括獅頭的機關、舉獅頭的基礎手型及舞獅的基本組成動作等，最後由朱上陣表演，並為舞獅遞上春聯，一起祝福大家龍年「龍舞探吉」。