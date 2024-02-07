打臉王必勝！食藥署確定檢出瘦肉精　朱立倫嘆別再綠能你不能

▲國民黨主席朱立倫龍舞探吉龍來桃喜，親自在國民黨中央黨部現場揮毫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

食藥署今（7）日公布台中送來的豬肉檢體確實有驗出微量瘦肉精「西布特羅」，而在這之前，衛福部次長王必勝連日砲轟台中急著公布有何考量，並質疑檢驗過程有問題，結果出爐讓王必勝被大大打臉。國民黨主席朱立倫表示，綠營的人認為只要台中市檢測出來的瘦肉精就是不對的，總是站在廠商不站在民眾的角度，「別在綠能你不能！」

今天是過年前最後一天上班日，為迎接金龍年到來，朱立倫特別於與桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃的陪同下，現場揮毫寫下國民黨今年的春聯「龍舞探吉」與桃園市府春聯「龍來桃喜」的字樣，與大家同喜，共同慶祝新年。朱立倫表示，祝福大家龍年「龍舞探吉」都有賺錢，春到、福到、吉祥到，也希望國民黨不斷改革，更團結、更年輕，贏得更多民眾支持。

會前受訪被問及桃園市長張善政的賀喜春聯「龍來桃喜」，被綠營攻擊桃喜諧音如台語的「討死」不吉利，朱立倫說，今天最夯的兩個春聯就是國民黨推出的「龍舞探吉」，跟桃園的「龍來桃喜」。朱說，桃喜已經不只一次出現在桃園，他以前當縣長就看過「桃喜福園」之類的祝賀詞，這用吉祥如意的正面角度來解讀。

朱立倫反嗆，民進黨很奇怪怎麼會想到這些來攻擊張善政，雙標「綠能你不能」。朱話鋒一轉，談到台糖瘦肉精事件，朱說，民進黨除了對張善政，對台中市長盧秀燕也是一樣，綠營的人認為說，只要是台中市測出來的瘦肉精就是不對的，一而再，再而三站在廠商角度，但是今天食藥署跟台中市複檢，還是驗出瘦肉精。

朱立倫呼籲，行政院以及中央部會要改變心態，不要再綠能你不能，新國會已經成立，國民黨已經強調現在是新的時代，如果再用過去標準，國會一定強力監督到底。