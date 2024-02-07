蘇起批馬英九格局小！朱立倫自爆昨才見馬　肯定對國家很有貢獻

▲國民黨主席朱立倫龍舞探吉龍來桃喜，親自在國民黨中央黨部現場揮毫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（7）日表示，最近桃園市長張善政的春聯，和台中市驗出瘦肉精事件，都顯示民進黨雙重標準，他認為行政院和中央部會要改變心態，如果再繼續雙標，國民黨一定會強力監督。前總統馬英九任內的國安會秘書長蘇起出新書批馬，珠則說，自己昨天才去拜訪馬英九，兩人聊了很多，馬英九非常關心區域安全、台灣的未來，朱很肯定馬英九對國家的貢獻。

綠營質疑桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」，台語諧音不吉利。朱立倫在中央黨部揮毫春聯，特別寫下「龍來桃喜」，祝福民眾龍年「龍舞探吉」，期許國民黨新年繼續改革、年輕化，得到更多人支持。

朱立倫說，「桃喜」已經不只一次出現在桃園的春聯，他不解為何民進黨會攻擊張善政的春聯。朱立倫也表示，就像最近台中市測出台糖豬肉含有瘦肉精，民進黨質疑台中的檢驗結果，好像「綠能你不能」，果然複驗仍檢出瘦肉精。

朱立倫表示，現在是新時代，行政院和中央部會要改變雙重標準的心態，今天果然食藥署跟台中市政再測還是驗出瘦肉精，行政院或中央部會要改變心態，不要再「綠能你不能」，新國會已經成立，國民黨強調現在是新時代，如果再用過去標準，國會絕對強力監督到底。

國民黨中常委將改選，不過登記人數27人，少於應選名額29名。朱立倫表示，國民黨現在有兩大主軸，分別是立法院黨團和執政縣市首長，希望這兩大主軸能發揮最大功能，讓民眾過好日子。朱立倫也表示，黨是一個平台，黨主席可以指定6到11席中常委，「所以沒有問題」。

