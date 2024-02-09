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大陸 大陸焦點 特派現場

古早洗衣機耐操翻紅！　廠家稱「沒倒閉」釣出陸網友：已用30年　

▲▼ 大陸國貨 。（圖／翻攝光明網、舜網）

▲ 大陸老品牌洗衣機用了26年依然耐操 。（圖／翻攝光明網）

記者 任以芳／綜合報導

大陸河南一名男子在社交平台PO文，介紹一台1997年生產的威力洗衣機，猜測廠家可能早就倒閉，沒想到釣出業者回應「沒倒閉，還在堅持。」該起事件也引起大陸網友熱烈討論，還有哪些老字號轉型變「新網紅」，根據電商淘寶大數據顯示，95、00後消費者的購物車裡，超過8成是國貨。

什麼樣的老家電25年以上沒壞掉？河南一名男子在網路上曬出家裡1997年的威力牌洗衣機，內文表示歷經26年機械運轉一切正常，猜測廠家可能已經倒閉。沒想到，威力廠家官方號當天在其評論區回應「沒倒閉，還在堅持」，並決定為其免費提供「以舊換新」服務。

該起事件登上大陸熱搜榜，不少網友亮出自家的威力洗衣機，還有網友表示，「30年了還能正常使用」。

40多年歷史的威力牌洗衣機在大陸80、90年代十分火紅，1989年實現產銷量全大陸第一，1995年被授予「中國洗衣機大王」稱號。但風光一時的傳統品牌也有走下坡時候，歷經研發變革與銷售宣傳轉型等策略，老品牌又重回往日關注力。

▲▼ 大陸國貨 。（圖／翻攝光明網、舜網）

▲ 大陸國貨美妝品牌轉型  。（圖翻攝／舜網）

大陸《新華社》報導也整理國貨翻身故事，去年3位大叔組成的「中老年主播團」在工人生產場景中直播帶貨，沒有油腔滑調，只有滿滿誠意介紹產品，一夜之間吸粉600萬，銷量達到500萬元（單位：人民幣，同下），為瀕臨破產的湖北活力集團帶來希望。

去年9月大陸舉辦「國貨大聯歡」中，「津門老字」、保養品「郁美凈」入駐各電商大平台，根據大陸電商天貓數據顯示，「郁美凈兒童霜袋裝」銷售量顯示已超30萬。從家電、洗護到服飾、美妝，各個品類的老牌國貨品牌進駐直播電商賽道。

報導稱，天貓數據顯示，過去一年，淘寶天貓上有2840個大陸品牌成交額破億元，在所有過億元品牌中的占比高達75%，包括創立不到三年的新銳國貨品牌超越國際大牌，成為細分品類第一，95、00消費者的購物車超過八成是大陸國貨。

▲▼ 大陸國貨 。（圖／翻攝光明網、舜網）

▲老品牌大白兔奶糖也跨足文創商品。（圖／翻攝光明網、舜網）

「中國產業鏈供應鏈趨於完備，從微笑曲線底端的『世界工廠』逐漸走向世界價值鏈的上遊。」浙江大學經濟學院研究員張川川說，對民族品牌的認同度提高，也是老牌國貨崛起的重要原因。

老牌國貨「翻紅」原因？一是直播風潮，二是人們對導品牌情懷與信任。大陸商務部數據顯示，2023年前10月，大陸直播銷售額超2.2兆，拉動消費需求與經濟發展活力。

「老牌國貨突然走紅凸顯典型的媒體傳播特性，如果沒有持續吸引人的點，很容易在短時間內褪去熱度。還是要從根本上轉變經營方式和思路，進行模式的創新叠代，才能贏得市場。」上海財經大學數字經濟系教授崔麗麗說，老牌國貨「熱賣」不能僅靠情懷，還得靠持續的創新能力和系統的經營能力。　　

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