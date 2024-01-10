　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女租客清洗衣機「整桶灰水噁爆」！內行人教一招更乾淨：還可消毒

▲▼ 洗衣機,洗衣服。（圖／CFP）

▲現在有許多人會清潔洗衣機，而清洗的方式也分成許多種，例如拆洗或使用清潔劑來槽洗淨。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

洗衣機若是沒有定期清潔，清洗衣物時就可能看見上面黏著「黑色海苔」。近日一名女子換了新的租屋處，於是對洗衣機使用清潔劑，沒想到竟洗出整桶超噁灰水，恐怖的畫面引起討論後，也有內行人表示，使用漂白水來清潔，效果更讓人滿意。

這名女子在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，因為近期換了租屋處，房內附有洗衣機，但因為不確定上一名租客的使用情況，於是她決定先將洗衣機清洗一遍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子購買了洗衣機清潔劑以後，丟入洗衣機中清潔，沒想到洗出來整桶灰色髒水，上面還有許多漂浮的「黑色海苔」，讓她感到十分噁心，也相當慶幸有先行清潔。

▼女子使用清潔劑來清洗洗衣機，噁心的畫面讓她嚇了一跳。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

▲▼女子購買洗劑清潔洗衣機，結果被噁心的畫面嚇了一跳。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）

噁心的畫面令人感到不適，許多網友傻眼直呼，「租屋附帶非全新洗衣機的日常」、「怎麼那麼黑」、「晚點來去看看，我家的洗衣機也差不多該清洗一下了」、「後面衣服都用洗衣袋吧，不然好一陣子都有海苔。」

有許多人也留言建議，如果怕漂浮物沾到衣服的話，可以使用濾網撈起，或是準備一條不使用的大毛巾，丟進洗衣機中一起清潔，大毛巾會把髒東西吸附在一起，省下後續清除黑色漂浮物的工作。

此外，有民眾拆洗過後表示，與其購買這種清潔劑，其實可以直接使用漂白水，搭配上槽洗淨，這樣一來清潔效果最好，也可以順便消毒。

 
ET快訊
隔夜菜易致癌？營養師破解迷思　教「安心吃5原則」
快訊／北市女當街被搶「230萬元」
科技業正妹「過於凶猛」　全場驚：什麼蒙蔽了眼睛
柯文哲稱「對原住民教育宣導」　網炸鍋嗆失言
鳳梨公開馮語婷真身「是男的」！1.4萬人吃瓜　中文翻譯對嗆錄
宋楚瑜表態了　總統只挺侯友宜
Lulu頭髮留長曬新照…網友沒認出！　本人都認證不像

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女租客清洗衣機「整桶灰水噁爆」！內行人教一招更乾淨：還可消毒

快訊／花蓮縣近海21：02「規模4.1地震」　最大震度2級

冷氣團「開外掛」直逼寒流！各地探9°C　粉專示警：比預期還要強

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

妹子擁「F級核彈」　男友IG卻愛追貧乳！一票曝原因：不是大就好

政府發錢了！6項社福津貼「提前入帳」　每項金額還上調最高1248

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

進軍海外力拼全球化　路易莎精準眼光瞄準新莊副都心設立企業總部

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

女租客清洗衣機「整桶灰水噁爆」！內行人教一招更乾淨：還可消毒

快訊／花蓮縣近海21：02「規模4.1地震」　最大震度2級

冷氣團「開外掛」直逼寒流！各地探9°C　粉專示警：比預期還要強

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

妹子擁「F級核彈」　男友IG卻愛追貧乳！一票曝原因：不是大就好

政府發錢了！6項社福津貼「提前入帳」　每項金額還上調最高1248

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

30周年「柯南 X UNIQLO」聯名將開跑　灰原、基德、平次多款UT

藍營爆料高端股東上千是民進黨員　高端赴刑事局開告這罪

湖人末節多21罰！暴龍主帥怒：讓他們贏就好　詹皇一句話回應

《單身地獄3》李多熙「厭煩李官熙」表情包瘋傳！　韓網笑翻：愛死了

蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工　全線道路開放通行

5歲女童遭曬衣桿「刺穿頸部」慘死！母見她流滿地血崩潰叫救護車

「屏南快速道路」可行性過關！潘孟安發聲：有代誌，找徐富癸就對了

婦聯會桃園市分會主委張琦雅　頒發43名學生就學補助金

桃園區里建設暨反賄宣講　逾3百名里長到場支持

2歲女在學校咬人　羅小白「遇到大問題」吐無奈：對同學家長很抱歉

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

他見1鞋款今年大流行納悶了　眾人勸：台灣不適合

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

過年後「安靜離職」　5星座上榜

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

更多熱門

相關新聞

妹子求租凶宅「死法、數量不拘」！全場愣：祖先鬥惡靈？

妹子求租凶宅「死法、數量不拘」！全場愣：祖先鬥惡靈？

許多人買房或租屋，最怕遇到凶宅。但一名女網友租金預算拉到2.5萬元，希望能在雙北市租到有3至4房的凶宅，還說「死法、數量不拘」，即使會靈動或有痕跡也沒關係，只有1個要求就是可拜祖先。文章曝光讓大票人嚇傻，驚呼「你是驅魔師嗎」、「用祖先鬥惡靈？」

租屋妹26K「變成泡麵人」！全場見開銷傻了

租屋妹26K「變成泡麵人」！全場見開銷傻了

月租不到3000　陸男生租屋遇暖房東當孫子照顧

月租不到3000　陸男生租屋遇暖房東當孫子照顧

裝可憐、裝無奈？　資深房東教戰「漲租心理戰術」

裝可憐、裝無奈？　資深房東教戰「漲租心理戰術」

香港留學「住飯店」比租屋更划算

香港留學「住飯店」比租屋更划算

關鍵字：

租屋洗衣機槽洗淨洗衣機清潔劑漂白水

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面