女租客清洗衣機「整桶灰水噁爆」！內行人教一招更乾淨：還可消毒

▲現在有許多人會清潔洗衣機，而清洗的方式也分成許多種，例如拆洗或使用清潔劑來槽洗淨。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

洗衣機若是沒有定期清潔，清洗衣物時就可能看見上面黏著「黑色海苔」。近日一名女子換了新的租屋處，於是對洗衣機使用清潔劑，沒想到竟洗出整桶超噁灰水，恐怖的畫面引起討論後，也有內行人表示，使用漂白水來清潔，效果更讓人滿意。

這名女子在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，因為近期換了租屋處，房內附有洗衣機，但因為不確定上一名租客的使用情況，於是她決定先將洗衣機清洗一遍。

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女子購買了洗衣機清潔劑以後，丟入洗衣機中清潔，沒想到洗出來整桶灰色髒水，上面還有許多漂浮的「黑色海苔」，讓她感到十分噁心，也相當慶幸有先行清潔。

▼女子使用清潔劑來清洗洗衣機，噁心的畫面讓她嚇了一跳。（圖／翻攝臉書／我愛全聯-好物老實說）



噁心的畫面令人感到不適，許多網友傻眼直呼，「租屋附帶非全新洗衣機的日常」、「怎麼那麼黑」、「晚點來去看看，我家的洗衣機也差不多該清洗一下了」、「後面衣服都用洗衣袋吧，不然好一陣子都有海苔。」

有許多人也留言建議，如果怕漂浮物沾到衣服的話，可以使用濾網撈起，或是準備一條不使用的大毛巾，丟進洗衣機中一起清潔，大毛巾會把髒東西吸附在一起，省下後續清除黑色漂浮物的工作。

此外，有民眾拆洗過後表示，與其購買這種清潔劑，其實可以直接使用漂白水，搭配上槽洗淨，這樣一來清潔效果最好，也可以順便消毒。