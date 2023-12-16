「不能用洗衣機」婆婆逼冬天手洗　她崩潰大哭！公公出手了

▲婆婆規定只能手洗衣服。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

都什麼年代了，衣服只能手洗？一名人妻委屈表示，婆婆認為浪費水，命令原PO只能手洗衣服，但冬衣比較厚重，原PO就偷偷跑去自助洗衣店，豈料婆婆跟蹤進來，還當眾怒罵「不勤儉」，讓她難堪爆淚。而回家結局神展開，這次公公終於出手了，婆婆全程不語，引來網友直呼「總算有個正義公公了！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆怕浪費水，規定她不能用洗衣機，衣服只能手洗，要用也只能用脫水功能，但冬天衣服又厚又重，「我洗到受不了，帶著衣服去外面投幣式洗衣、烘衣」，豈料洗了一陣子，某天原PO坐著等待時，婆婆竟衝來店內。

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當下婆婆像潑婦罵街一樣，說看到原PO背了一袋東西，好奇跟在後面，結果發現是來洗衣店，破口大罵「不勤儉」，而當場所有人也尷尬注視，讓原PO情緒大崩潰，「我覺得很難堪，直接傷心得哭出來。」

看到原PO淚流滿面，婆婆也嚇到了，丟下一句洗好趕快回家的話後就離開了。事後，一位阿姨上前來安慰，才讓原PO情緒緩和下來。

本以為回家會上演大吵大鬧的戲碼，殊不知神展開，只見公公坐在客廳，還說已把婆婆罵了一頓，要原PO以後安心使用洗衣機，而婆婆全程惦惦不語。更驚呆的是，公公還坐陣強調「我是一家之主，我說了算！」

文章曝光後，引來2千多名網友也開罵，「都什麼年代了，還要皇帝下旨才能用」、「妳太單純了，婆婆的衣褲以後只要過水打濕再脫水就好，幹嘛累死自己」、「妳婆婆瘋了」、「真變態！不能用洗衣機，那幹嘛買洗衣機？衣服要手洗，那她幹嘛不自己洗」、「叫婆婆每年只能除夕夜洗澡，不然很浪費水」、「妳老公是不是死了？所有婆媳問題都是無能不作為的老公造成的，建議離婚」、「老公都沒說什麼嗎」。