北市清潔隊爆霸凌！　台大女博士搞「白色恐怖」

▲分隊長吳翠焄（中）遭控霸凌清潔隊員，把分隊搞得烏煙瘴氣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

職場霸凌層出不窮，公部門也不例外。擁有台大博士學位的台北市士林清潔隊文林分隊吳姓女分隊長，上任3個月，就被10多名隊員集體投訴，說她鼓勵互相檢舉、特務治隊；為了換掉班長，還自製表格，要求隊員聯署罷免，把分隊搞得烏煙瘴氣。無獨有偶，中科院也有1名技師向本刊投訴，指工程師對他霸凌，他向上反應，不但沒有改善，還被孤立、調職、記申誡，下場悽慘。

遭指控霸凌的文林清潔隊女分隊長吳翠焄，去年10月才調到台北市環保局，她上任3個多月間，曾與里長發生爭執，還被隊員指控霸凌。Ａ先生告訴本刊，吳女到任後，沒憑沒據就訪談隊上10幾名隊員，訪談後則調班、記過，搞得日夜班勤務大亂，10多名隊員紛紛檢舉吳職權霸凌。

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另名知情人士Ｂ先生也說，吳女經常刁難1名「代賑工」，吳女上任後，只因他下班後會協助里長拍路邊垃圾的照片，吳還曾恐嚇要他停工1個月；吳得知代賑工曾去過茶室，就以「涉足不當場所」為由罰他停工8天，「他不是公務員，吳跳過社會局自行決斷，害他少了6千元收入！」

▲中科院（圖）爆發職場霸凌爭議，遭霸凌的技師向上反應，反遭懲處。

本刊調查，吳翠焄是台大醫學工程博士，1名里長說，已有多名清潔隊員向他檢舉吳女霸凌，還指她為換掉班長，要隊員聯署罷免，吳得知隊員的反對聲浪後，還要隊員簽署「支持分隊長留任表」，認為吳把清潔隊搞得烏煙瘴氣，環保局知情卻不處理，呼籲市府好好管一管。

面對指控，吳翠焄否認霸凌隊員，強調自己都是依法規做事，她為防勞役不均，協助排班調動，但部分隊員不服，才惡意抹黑她；聯署罷免班長則是同仁私下發起，她為求分隊安定還安撫隊員情緒，強調全是不實指控。

▲吳翠焄在環保局區域群組公開與里長爭執，里長憤而退群。

除了台北市的清潔隊傳出職場霸凌，位於桃園的中科院也爆發類似爭議，1名基層技師向本刊投訴，指工程師對他言語霸凌，主管卻包庇對方，讓他天天活在恐懼中。「加害人沒事，我卻受到懲處，被逼到走投無路，真的很慘！」在中科院當技師約5年的黃先生表示，他原本負責水電維修，前年調組後，1名顏姓工程師常找他麻煩，他因不想惹事選擇隱????，沒想到下場越來越慘。

黃先生說：「前年10月28日，3名合作廠商的員工跟顏發生口角，我出面打圓場，結果顏連我一起罵，說要讓我在中科院混不下去，還說要讓我連拿3個最爛考績，不斷嗆聲！」黃無法接受，當天便向梁姓組長反應，梁10月31日找顏、黃溝通，顏態度很差，直到梁要求，才一臉不屑地向黃道歉，黃為息事寧人，答應和解，沒想到事後卻遭受一連串的霸凌及打壓。

針對黃姓技師的指控，中科院否認並表示經督察部門查證後，認定霸凌不成立，後續桃園市勞工局、職安署北區職安衛中心也認定中科院處理職場不法侵害相關機制，均符合職場安全衛生法相關法令，強調院方對員工的職場權益保障均依法辦理。

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