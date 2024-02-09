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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰能拿到「特級廚師臂章」？　民眾黨6人挑戰500元龍年料理大PK

▲▼民眾黨春節留稿《眾華一番》。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民眾黨除夕夜節目《眾華一番》，挑戰用500元買食材做料理。（圖／記者袁茵翻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，今（9）日為除夕夜，家家戶戶這天都會齊聚一堂享用大餐，而民眾黨的5名台北市議員、新北市議員們，以及柯文哲辦公室發言人吳怡萱，也展開了一場廚藝PK賽，考驗用500元到南門市場買材料，並由前立委吳欣盈、柯辦發言人陳智菡擔任評審，預計晚間8點在「民眾之聲」YouTube播出。

「民眾之聲」過年不打烊，春節特別節目《眾華一番》將於除夕晚間8時登場，為觀眾獻上最溫馨歡樂的春節賀歲片，歡迎大家除夕晚間鎖定《眾華一番》廚藝PK賽，過年鎖定「民眾之聲」，包大家好運龍眾來、天天都平安。

民眾黨表示，去年《眾華一番》PK賽經歷民眾黨主席柯文哲毒舌評審的洗禮，今年《眾華一番》2.0升級版於除夕登場，由「阿麗」吳欣盈、「戰狼小姊姊」陳智菡擔任評審，台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪 、新北市議員陳世軒、柯辦發言人吳怡萱大展廚藝，這次會帶來什麼讓人驚豔的料理，及有趣的驚喜和火花？

民眾黨提及，琳瑯滿目的喜氣料理，不怕不夠吃，只怕吃不完，「揚眉兔氣金龍來」龍蝦沙拉、「魚躍龍門」香煎黃魚、「蛤，龍眾來」雞肉蛤蠣湯等，究竟是誰的手藝讓吳欣盈讚不絕口、豎起大拇指？「龍年特級廚師臂章」又是誰的囊中之物？

▲▼民眾黨春節留稿《眾華一番》。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼民眾黨春節留稿《眾華一番》。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼民眾黨春節留稿《眾華一番》。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼民眾黨春節留稿《眾華一番》。（圖／記者袁茵翻攝）

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