港「盛事經濟」遇梅西拒上場　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

▲梅西在球隊對陣神戶勝利船下半場登場，讓香港政府及市民十分不能接受。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

「阿根廷球王」梅西（Lionel Messi）在香港與日本比賽的反差態度，引爆陸港球迷怒火。大陸官媒《環球時報》7日發表評論文章稱，不排除整起事件具有「政治動機」，香港有意打造盛事經濟，而有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，「此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇。」

《環球時報》7日晚間發表題為《梅西在踢一場事關誠信的比賽》的評論文章。內容指出，這次邁阿密國際隊到香港踢友誼賽，吸引近4萬名觀眾到場，有大陸球迷為了看梅西，從新疆到香港輾轉了12個小時。

對於梅西「有傷在身」的解釋，文章稱，球員的健康是第一位的，這個道理大家都能理解，問題在於主辦方此前一直聲稱梅西會登場，這讓球迷感到受了欺騙，而梅西舉動令感覺受騙的球迷沒有受到尊重；他在日本賽場上的「生龍活虎」，又進一步加強外界質疑。

文章提出，梅西和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界有一種猜測是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，「從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。」

文章批評道，梅西和邁阿密國際隊不能就這樣拍拍屁股走了，把球迷和輿論晾在一邊；梅西所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來大陸參加友誼賽，「希望他在此之前，給外界一個合理交待。」