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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再槓小粉紅！英國鋼琴家卡瓦納舉「國旗」　外交部歡迎

▲▼英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）高舉台灣國旗。（圖／翻攝Brendan Kavanagh臉書）

▲英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）高舉中華民國國旗。（圖／翻攝Brendan Kavanagh臉書）

記者呂晏慈／台北報導

英國知名鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯車站直播演奏鋼琴時，與一群手持中國五星旗的民眾發生衝突，引發國際譁然，而後卡瓦納多次「出招」回敬中國遊客，包括帶著小熊維尼現身、高舉中華民國國旗等。對此，外交部副發言人蕭光偉今（6日）表示「歡迎」，國旗代表我國民主、自由、人權、法治的普世價值。

卡瓦納昨天晚間透過社群平台貼出一張高舉中華民國國旗的照片，表示「今天在鋼琴前很平靜」，吸引網友留言按讚。包括民進黨立委郭昱晴留言「謝謝你支持我的國家台灣」，國民黨籍立委洪孟楷也留言說「我們的國旗，中華民國國旗象徵自由、平等與博愛」。

對此，蕭光偉今天上午在外交部例行記者會被詢問此事，他表示，外交部強調，中華民國國旗代表了我國民主、自由、人權、法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主、自由的國際人士也支持我國。

蕭光偉表示，當全世界都注意到成熟穩健的民主台灣，在國際社會上扮演越來越重要的角色，成為全球的關鍵詞，我國也將繼續與所有理念相近的民主夥伴一起攜手前行，為全球及區域的和平穩定及繁榮共同努力，並做出貢獻。

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