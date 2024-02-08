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苗栗春節好去處　通霄虎頭山無敵海景＋歷史遺跡

▲▼苗栗通霄虎頭山交通方便，除了無敵美景，也有歷史遺跡，非常適合安排全家一起來小旅行。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗通霄虎頭山交通方便，除了無敵美景，也有歷史遺跡，非常適合安排全家一起來小旅行。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

全台灣有7座虎頭山，苗栗縣通霄鎮的虎頭山景致最不一樣，因為它在「海景第一排」，交通非常方便，除了無敵美景，也有歷史遺跡，非常適合安排全家一起來小旅行。

通霄鎮的虎頭山只有海拔93公尺，山頂卻有一顆二等三角點與一顆三等三角點，是通霄地區的制高點，觀景平台上視野相當開闊，看海、觀山360度都沒有障礙。

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▲▼虎頭山上觀景平台往西可以眺望通霄的濱海地區，壯觀的火力發電廠和海岸邊矗立的發電風機一覽無遺。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼虎頭山上觀景平台往西可以眺望通霄的濱海地區，壯觀的火力發電廠和海岸邊矗立的發電風機一覽無遺。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼虎頭山上觀景平台往西可以眺望通霄的濱海地區，壯觀的火力發電廠和海岸邊矗立的發電風機一覽無遺。（圖／記者蔡文淵攝）

要到通霄虎頭山自己開車或搭乘火車都很方便，從火車站步行15分鐘就可以到達，沿著通霄國中旁邊的道路向山上前行，在半山腰會先看到日治時期留下來的日本神社，建築物保存狀況還算良好，曾有一段時間被改名為忠烈祠，最突兀的是拜殿屋頂上還嵌有中華民國國徽標誌，因此呈現日治時期以及中華民國政府兩種政權的交替痕跡。

▲▼通霄虎頭山半山腰的日本神社，建築物保存狀況還算良好，拜殿屋頂上還嵌有中華民國國徽標誌，呈現日治時期以及中華民國政府兩種政權的交替痕跡。（圖／記者蔡文淵攝）

▲通霄虎頭山半山腰的日本神社，建築物保存狀況還算良好，拜殿屋頂上還嵌有中華民國國徽標誌，呈現日治時期以及中華民國政府兩種政權的交替痕跡。（圖／記者蔡文淵攝）

從神社再向上步行，就可以到達山頂，通霄市區就在腳底下，觀景平台上往西可以眺望通霄的濱海地區，壯觀的火力發電廠和海岸邊矗立的發電風機一覽無遺；往東側則能眺望綠油油的田野和山巒，360度環景令人陶醉。

山頂的展望點有一個日治時期留下來紀念碑，據傳是為了紀念日俄戰爭時期，監測通過台灣海峽的俄國艦隊而設的，戰後民國35年政府將它改為「台灣光復紀念埤」。

▲▼虎頭山山頂的展望點有一個日治時期留下來紀念碑，據傳是為了紀念日俄戰爭時期，監測通過台灣海峽的俄國艦隊而設的，戰後國民政府將它改為「台灣光復紀念埤」。（圖／記者蔡文淵攝）

▲虎頭山山頂的展望點有一個日治時期留下來紀念碑，據傳是為了紀念日俄戰爭時期，監測通過台灣海峽的俄國艦隊而設的，戰後國民政府將它改為「台灣光復紀念埤」。（圖／記者蔡文淵攝）

根據維基百科的資料，全台灣有七座虎頭山，分別位在桃園市桃園區、苗栗縣通霄鎮、南投縣埔里鎮、台南市新化區、台南市玉井區、屏東縣恆春鎮、花蓮縣瑞穗鄉。其中通霄的虎頭山離市區最近，交通最方便，輕輕鬆鬆就可以接觸到無敵山、海美景，傍晚時分更是拍攝晚霞與落日的好地點，非常適合安排全家一起來的知性小旅行。

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