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社會 社會焦點 保障人權

苗栗警車等紅燈慘被追撞！阿北還想落路　原因曝光：酒測值0.18

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮昨(27日)晚發生酒駕自小客車追撞警車車禍，通霄分局一部巡邏車在轄區道路停等紅燈時，遭一輛自小客車從後方追撞，肇事後自小客車駕駛還想肇事逃逸，被警方壓制逮捕，66歲劉男酒測值0.18，被依妨害公務及公共危險罪移送法辨。

▲▼通霄分局巡邏車27日晚間在轄區道路停等紅燈時遭酒駕自小客車追撞，所幸2車人員無大礙，自小客駕駛酒測值0.18。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲通霄分局巡邏車27日晚間在轄區道路停等紅燈時遭酒駕自小客車追撞，所幸2車人員無大礙，自小客駕駛酒測值0.18。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

這起車禍發生在昨晚8點45分左右，通霄分局黃姓員警駕駛警用巡邏車，在通霄鎮梅南里苗21縣道一處路口停等紅燈時，遭66歲劉男駕駛的自小客車追撞，雙方下車了解過程中，發現劉男身上散發濃厚酒味，並想要強行離開現場，黃姓警員立即制止並呼叫支援，過程中發生推擠扭打，支援警力迅速到達現場，將劉男壓制逮捕並對他實施酒精檢測，酒測值0.18，依妨害公務及公共危險罪嫌，將劉男移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，事故發生時2車各有一人，並無人員送醫，警方壓制逮捕過程中有1名警察手部受傷紅腫。

劉男是通霄鎮人、務農，據了解，昨天到新北板橋參加朋友喪禮，喝酒後自己開車返家，距家約3公里途中追撞警車肇事，酒後駕車行為才曝光。

▲▼通霄分局巡邏車27日晚間在轄區道路停等紅燈時遭酒駕自小客車追撞，所幸2車人員無大礙，自小客駕駛酒測值0.18。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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