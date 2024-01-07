19歲嫩媽胸前揹娃...逆光追撞貨車！機車撞爛母子送醫

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮121縣道南和國中前6日發生機車追撞小貨車事故，車禍原因疑似逆光刺眼肇禍，機車騎士是一名年輕媽媽，前胸揹著1歲男嬰，撞擊後機車嚴重毀損，男嬰頭部擦挫傷，所幸沒有大礙，媽媽右大腿骨折，送醫治療。

▲機車追撞小貨車後當場撞爛，熱心民眾抱起嚎啕大哭的男嬰，媽媽騎士右腳骨折無法起身，救護人員緊急將母子送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這起車禍發生在昨天上午7點40分左右，通霄鎮一名19歲的簡姓媽媽前胸揹著1歲的兒子騎機車，經121縣道在南和國中附近追撞前方小貨車，撞擊後小貨車左後車燈破裂，機車嚴重毀損，母子均受傷倒地。

警消獲報趕到現場，男嬰嚎啕大哭，熱心民眾幫忙抱著安撫，媽媽右腳受傷嚴重無法起身，救護人員緊急將母子送醫，小男嬰經診治僅有頭部受擦挫傷，沒有大礙，媽媽則是右大腿骨折。

初步調查，小貨車駕駛是82歲徐姓老翁，駕駛自小貨車經苗121縣道西往東方向行駛，因太陽太大而放慢車速行駛，沒多久後方機車就撞上左後車尾，警方表示，貨車駕駛和機車騎士都沒有酒駕，詳細事故原因警方還要調查。

▲通霄簡姓媽媽把1歲兒子揹在胸前騎機車，不慎追撞前方小貨車，機車嚴重毀損，母子受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）