過年大採買竟提不起一包菜　 醫搖頭：小心「網球肘」上身

▲「網球肘」在手肘外側骨突處有明顯壓痛點。（圖／宏仁醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

年節期間忙採買禮品、年貨，有家庭主婦驚覺自己一包菜也提不動，急著到院求診。員林宏仁醫院復健科主任高郁婷說，這很有可能是過度使用手腕伸肌肌腱導致的發炎，也就是俗稱的「網球肘」，除傳統治療方式，近來復健科也引進體外震波，促進軟組織修復，醫師強調，唯有及早治療才是遠離疼痛的不二法門。

傳統過年期間，是家庭主婦最忙碌的時刻，要忙著屋內整理清潔大掃除、又要上街採買，還得進廚房準備年菜，為了家事忙不停，就連手肘受傷也不自知，到嚴重時連拿把蔬菜都有困難。

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▲物理治療師透過體外震波，協助患者修復網球肘病症。

高郁婷說，一名陳姓婦人因為手肘疼痛難耐，到復健科門診，經診斷有右手肘外側疼痛、僵硬的感覺，右手肘外側骨突處有明顯壓痛點，手腕轉動或用力時會加重疼痛，嚴重時痛得連一包菜都提不起來。

高郁婷說，這就是所謂的「網球肘」，主要是因為過度使用手腕伸肌肌腱，但這並非打網球才會有這個問題，包括木工、建築工人、家庭主婦、園藝工作都可能會造成網球肘。

「網球肘」成因通常是過度使用或創傷造成伸腕肌腱源頭的微小破裂及發炎，此肌腱也可能因長期的發炎而產生退化的現象，更加重發炎病情，讓病患在休息時也會產生疼痛感。

高郁婷說，復健科除藥物治療，也會安排熱敷、電療、超音波、配戴護肘或雷射治療、PRP注射及肌肉牽拉及肌力訓練的運動治療，近來也透過體外震波，協助加速軟組織修復，成為新的治療選項。

高郁婷也提醒，若能在急性期就接受適當治療，約一到三週就可復原，但是若是慢性或較嚴重的發炎，可能需要六週甚至更久時間才會復原，唯有早期治療及了解受傷的機轉，避免再次傷害，才是遠離疼痛的不二法則。