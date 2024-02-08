除夕禁忌多！9地雷千萬別踩　「1時段」洗頭恐沖走財運

▲除夕當天最重要的就是闔家圍爐吃團圓飯。（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

除夕是農曆12月的最後一天，家家戶戶會在這天除舊布新，象徵新的開始，更少不了全家團圓圍爐。不過這天仍有許多禁忌和習俗，以下幫大家整理出「9大禁忌」，洗澡和洗衣服也要注意時間，特別是別超過半夜12點洗頭，恐將財運都洗掉！

一、忌打碎物品

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過年期間打碎物品意味著「破財」和「破運」，從小長輩也說，只要不小心在家中打破東西就要喊「歲歲平安」化解。

二、忌吵架或說髒話

過年期間要多說吉祥話，避免口出惡言，平時掛在嘴邊的髒話還是少說為上，否則可能倒楣一整年。另外，也不要和他人起口舌之爭，恐怕接下來一年要有吵不完的架了。

三、忌晾衣服、半夜洗頭

在除夕這天，家人最好在吃年夜飯前先洗好澡，特別是超過半夜12點洗頭，會不小心將來年的財氣洗掉。而除夕夜洗衣服和曬衣服都是禁忌，據傳鬼神會依附在曬衣繩或衣架上，招來厄運。即使要曬衣服，也要在當天晾乾，不可曬到初一，以免「濕過年」對健康不利。

四、忌吃光年夜飯

平時總是被長輩叮嚀要將碗裡的飯吃乾淨，唯獨年夜飯除外，特別是魚，象徵年年有餘。另外，吃魚要只能中段，魚頭和魚尾不要動，甚至有些家庭連桌上的魚都不碰，只端出來當作擺飾。

五、忌關燈、過早睡、晚回家

除夕夜家中的燈火也不宜全關，最好是持續開到初一天亮，祈求來年前途一片光明。若當天晚上有事要出門，都必須在午夜前回到家，全家一起熬夜守歲，「不睡」的台語是「不睏」，睏和困字諧音，象徵來年不會窮困。

六、忌欠錢、不討債

俗話說「欠錢不要欠過年」，一定要在過年前將欠的款項和東西還給他人，否則來年運勢不順。不過若是當債主，也千萬別在過年期間向人討債，免得厄運上身。

七、忌倒垃圾、倒汙水、掃地

除夕打掃家中除舊布新，建議在吃年夜飯前完成，之後一路到初五都別掃地，以免將福氣掃出門。而亂倒垃圾和汙水，恐不小心灑在神靈身上，一旦觸怒神靈恐招厄運，也等於將家中的財運給倒了出去。

八、忌串門子

年夜飯是一年中最重要的一頓晚餐，一家人圍爐團圓的時刻，此時最忌諱有外人打擾，也是俗稱「踩年飯」，使得全家不得安寧、財運受影響。若是剛好有人登門拜訪，可以包紅包給對方，以討吉利。

▲過年包紅包也要注意數字要雙雙對對。（圖／記者劉維榛攝）



九、忌紅包給單數

除夕當晚除了吃年夜飯和守歲，最快樂的時間就是領紅包。過年紅包講求成雙成對，切記金額絕對不能包單數，尾數100、300、500等都算單數，而「3000」這個數字是「3」開頭，仍算是單數，時常用在喪禮上，建議可以多加200元才吉利。另外，紅包袋務必要用全新的，不可用使用過的舊袋裝。