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21歲女大生「每月來3次月經」！病因一查在腦裡

▲▼21歲女大生「每月月經來3次」！檢查後才知病因在腦裡。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲21歲女大生每月月經來3次。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州女大生小薇大概一年前開始，雙眼出現看東西重影，而且從高中開始，她就出現了月經紊亂，一個月來兩三次，每天小便一二十次。近日，她終於就醫，醫生診斷查出病因居然在腦裡。

據《江蘇新聞》報導，小薇稱，大概1年前開始，她覺得視力越來越差，雙眼出現看東西重影。老家醫生診斷是「缺血」，陸續喝了約1年中藥後，小薇右眼終於看東西不再重影，但是左眼又出了大問題，「左眼漸漸模糊，從視野變白到慢慢模糊看不到。」

更讓人擔心的是，從高中開始小薇就出現了月經紊亂，還有多尿的困擾。每次明明喝水不算多，但是每天小便次數達到了一、二十次。

她表示，「從高中開始，中午2小時休息能上四五次廁所，每次尿量都很多。主要還是月經不調，一個月來兩三次，國中其實已有症狀，但是不明顯，高中才非常明顯。」

小薇說，在老家持續吃中藥起碼三四年，情況時好時壞，家長和她都沒重視過，以為只是小薇氣虛體寒，「不是很重視，家長也沒這些觀念，只是覺得我身體比較差。」

直到前段時間，小薇左眼幾乎看不見了，她這才趕到廣東三九腦科醫院檢查，不查不知道，小薇腦子裡居然有一個鵪鶉蛋大小的垂體瘤！

廣東三九腦科醫院醫生表示，「腫瘤生長位置正好影響視神經和視交叉，導致她視力下降比較嚴重，腫瘤最大直徑有3公分左右，如果不及時手術，視力損傷只是一部分，繼續生長會引發更嚴重的內分泌障礙以及引發腦積水，對生命構成威脅。」

醫生說，垂體雖只有一顆花生米大小，卻是人體腦組織中的重要內分泌腺體，被喻為「內分泌的司令部」。一旦這裡長了腫瘤，女性患者常見的症狀包括月經紊亂、月經稀少或停經，非哺乳期異常泌乳，甚至可致不孕不育。當垂體瘤不斷增大，還會壓迫周圍組織，常見的是壓迫視神經，從而引起視力、視野的改變。

術後，復查提示小薇的垂體催乳素基本降至正常水準，視力和上廁所的情況都有改善。

醫生提醒，「如果女性在生長發育過程中，出現了嚴重的不正常，比如很長時間不來月經，或者月經量很少，就要到醫院就醫。一方面是看卵巢功能，另一方面就是檢查垂體、顱內中樞神經，因為最終所有的內分泌是下丘腦和垂體控制的。」

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