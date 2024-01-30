獨／緬甸靜宜女大生近況曝！懷孕8月自首赴陸　上海坐月子候審

▲靜宜女大生目前懷孕在上海待產。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

記者劉人豪／綜合報導

靜宜大學林姓女大生「為愛走天涯」，輕信男友在2023年3月29日離開學校宿舍後，到桃園機場購買飛往英國倫敦的機票，卻在泰國轉機時跳機改從陸路入境緬甸，追隨男友赴果敢園區替詐團工作。針對林姓女大生失聯案，參與救援的網友Sammy指出，該名女大生自首逃往大陸，當時已懷孕8個月，目前在上海坐月子候審。

據了解，讓女大生癡戀的H姓男友，因為屬詐團成員在台灣違反洗錢防制法遭通緝，若返台就得面臨司法追訴，這也是H男不願回台，而且也是林女為愛「你不走我也不要走」的原因，然而台灣檢警透過國際友邦及在地台商力量，私下曾斡旋得以讓兩人無條件返台，但因兩人堅拒而錯失返台良機。

PTT網友「Induction」(Sammy)指出，因為緬甸果敢發生戰爭，經協調後台灣人可以自首入境大陸，所以女大生自首後從緬甸前往大陸，且當時已懷孕8個月，由其舅舅保釋後在天津待產，目前女大生人在上海坐月子，等狀況穩定後將接受中方審訊；女大生男友也自首赴陸，因另涉拐賣婦女兒童罪，Sammy認為若跟詐騙事蹟合併刑罰的話，「搞不好要槍斃喔。」

緬甸政府軍和民間武裝自2023年10月底在緬北爆發激烈交戰後，雙方在重要據點反覆交戰，甚至不時將戰火波及到與其接壤的大陸雲南邊境城市，還發生砲彈墜落大陸境內城市、造成人員受傷的情況。大陸外交部發言人毛寧2024年1月時表示，在中方斡旋和促推下，緬軍同果敢、德昂、若開等緬北民地武組織代表近日在昆明舉行新一輪和談，雙方已達成正式停火協議。