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求姻緣狂踢鐵板！月老前「她怒嗑巧克力」後悔了：原諒我的莽撞

▲▼新冠肺炎降二級警戒 寺廟管控人流開放 萬華龍山寺開放信眾參拜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬華龍山寺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和曖昧對象處得不錯，於是進一步去龍山寺拜月老，希望這段緣份能順利下去，沒想到在她暈船後，戀情突然急轉直下，氣得她在月老面前大嗑巧克力，不過接下來的發展讓她後悔了，於是帶著供品再度前往龍山寺，並誠心向月老致歉。

女網友在Dcard坦言，她的情史十分慘烈，每次的曖昧都無疾而終，甚至都以詭異的方式結束，原本身邊的人還會安慰她，到後來他們也開始覺得邪門，直到一個姊妹揪她去龍山寺走一趟，她便抱著試試的心態拜月老。

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當時，原PO剛好有個關係不錯的曖昧對象，於是和月老說了很多，也希望有個好結果；怎料，才拜完沒幾天，對方突然開始不理她，還瘋狂在社群網站上發文，說要追回前女友，「那時真的傷得很深。」

一直到9月底，女網友某天晚上剛好在龍山寺附近辦事情，所以便帶著一股怨氣晃進去，當下她所有的委屈和不甘瞬間湧上心頭，於是含著淚在月老前怒嗑兩條巧克力，之後就蹦蹦跳跳離開了。

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO接著透露，就在一個禮拜後，那位曖昧男再度現身，並狂約她聽音樂會、看電影，當她燃起一絲希望時，對方又無預警消失了。

這回她很快地放下了，同時也帶著供品再赴龍山寺，誠心地問了月老一些問題，包括「請問祢之前有生我的氣嗎？」「那麼祢是故意再讓我看清一次嗎？」「對方不是我的正緣對嗎？」「那麼祢願意原諒我之前的莽撞嗎？」最終全都得到聖筊。

最後，她直言，有深深反省過在月老前吃巧克力的事，「我不是迷信的人，20年來求神拜佛的次數屈指可數，但還是覺得那次經驗很神奇、讓人印象深刻，但如果你事後問我相不相信冥冥之中的力量，我還是會回答不曉得，只能說信者恆信吧！」

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