一見雙雕藝術季傳達永續環境意象　榮獲德國柏林設計大獎銀獎

▲一見雙雕藝術季奪下2024年柏林設計獎銀獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「一見雙雕藝術季」，包含鹽雕以及海廢地景藝術創作，創作團隊利用台南七股在地的「鹽」、「漁業」元素，並且專注環境永續性、綠色能源和海洋保護，利用海洋廢棄物創造發人省思具有環保教育的地景藝術品，表達對地球永續發展的關注。

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自2023年12月在台南七股鹽山及七股遊客中心開展後，不僅吸引參觀人數已突破15萬人次，7日更從德國傳來好消息，一見雙雕藝術季奪下2024年柏林設計獎銀獎（BETTER FUTURE Berlin Design Awards）！

雲嘉南管理處許宗民處長表示，活動規劃耗時3個月清理出逾15噸的海廢材料，再透過藝術家的巧思和創意，運用漂流木、蚵架、蚵殼、浮球等材料進行藝術創作，讓海洋廢棄物重生成為美麗的藝術品，其中長達４尺的「鯨視紀錄」，是由藝術家與在地蚵農攜手合作，鯨腹以成串蚵殼呈現，以浮球、廢棄物表現揚起的浪花，時刻提醒大家「環境保護」的重要；「生生不息」高達7尺，是以漂流木組構而成，將海廢枯枝立於土壤，象徵人們即便身處於惡劣環境，依舊努力世代傳承、生生不息；「海底新世界」則是以漂流木組成的屏風，打造出各種海底生物，重建如同身處礁石中的3度空間；「愛情的算計」是由蚵棚、浮球所製成的算盤，呈現出「1314520」的數字，表達「一生一世我愛你」，傳遞對愛情、環境的重視之意。

《一見雙雕藝術季》配合「台灣燈會在台南」與「台南400」兩大活動，展期橫跨聖誕節、新春、元宵等重大節日。新春年假期間，七股鹽山還有「好管鹹事的日子」、「白金鹽憶─台灣鹽業檔案特展」主題雙展，並有趣味元宵猜燈謎、祈福鹽袋DIY、滿額贈祈福鹽御守活動，現場還有街頭藝人表演，歡迎大家來七股鹽山走春。另外初一到初九期間，只要穿配戴「龍」元素或衣服上有「紅色」元素，於個人粉絲專頁、Instagram打卡發出與鹽雕或海廢雕任一合照照片，即可至七股遊客中心－成功鹽體驗館兌換2023一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行限定款紀念明信片一組，共限量300組，送完為止。更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。





2023一見雙雕藝術季，榮獲德國柏林設計大獎--- Silver銀獎，得獎連結：https://betterfutureawards.com/BER24/project.asp?id=30385