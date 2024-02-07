112年農業部百大精品入選24項產品　南投縣農民節表揚全縣優秀農民

▲南投縣農民節表揚大會頒發「112年全國十大特色家政班」等獎項給績優農民及農民團體。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣各家農會去年於農業部「百大精品」共入選24項產品，表現傑出，縣政府於農曆立春和農民節前夕舉辦表揚大會，並頒發「112年全國十大特色家政班」等15項獎項給績優農民及農民團體。

「南投縣各界慶祝113年農民節大會」3日登場，縣長許淑華到場頒獎並致詞，包括縣議員張婉慈、南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲、縣農會理事長江林秉、縣長會總幹事曾明瑞及各鄉鎮市農會總幹事及代表參加，並由獲得全國優良農業產銷班的仁愛鄉特用作物產銷班第18班副班長李睿洋，代表南投農民呈現112年農業生產成果。

大會也另頒獎給縣級及鄉級優秀農民、農業推廣教育優秀人員、各級農會資深員工，13鄉鎮市農會總幹事則上台推出「南投好物一條龍」，展示各鄉鎮農會農產精品。

縣府農業處表示，南投縣去年參加全國各項農業相關評比成績斐然：如草屯鎮農會碧洲里家政班榮獲112年全國十大特色家政班；仁愛鄉特用作物產銷班第18班榮獲112年度全國優良農業產銷班；埔里鎮農會及草屯鎮農會分別榮獲第3屆十大綠色照顧優良典範的綠色場域特色獎與綠色健康楷模獎；中寮鄉農會榮獲112年度產銷履歷達人；全縣計有13個農會、共24項產品榮獲農業部2023臺灣農會百大精品等，彰顯本縣農業實力與農業推廣成效卓越。

許淑華表示，南投縣農會及13鄉鎮市農會表現優異、用心推動各項農特產品，農友從種植、管理到行銷都很努力提升，很多優秀農民，包括回鄉從事農業的青農也都很辛苦；她承諾未來縣府會繼續投入資源支持，例如去年縣府協助青農出國考察，希望鼓勵更多青農朋友回南投從事農業，並帶來經濟效益，農業行銷方面也設立「品味南投」平台，除實體行銷也進軍網路，並透過各種管道及購物台，到各地宣傳，行銷南投農特產品。