花蓮體育會表揚基層體育績優人員　花蓮麥當勞贈3千張餐券

▲花蓮縣體育會舉辦基層體育績優團體表揚大會，計有三十三人獲獎表揚。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歲末年終，花蓮縣體育會3日晚間舉辦基層體育績優團體表揚大會，計有三十三人獲獎表揚。立委傅崐萁肯定汪理事長偕理監事與各單項委員會對花蓮體育活動的付出與貢獻，他也將積極爭取體育和教育相關經費，讓花蓮繼續保有觀光大縣的美名，並且成為優質的運動城市。

這場活動在永豐活海鮮餐廳舉辦，席開62桌，縣體育會理事長汪錦德偕同理監事成員出席，汪錦德感謝傅立委、徐縣長、教育處以及縣議會對體育會的支持，也感謝各個單項委員會主委、總幹事、裁判長，理監事和所有學校校長、老師、教練，以及選手在這一年來的努力，無論是在全中運或是全國賽事都有相當優秀的成績。他說，花蓮縣較之於六都，因人口數的落差，相對較為弱勢，但在部分單項體育賽事的競技，卻是表現不凡，因此在新的一年，希望能繼續保持。

立委傅崐萁則說，強國必先強種、強種必先強根，感謝體育會以及各單項委員會主委和在場熱愛運動的老師、教練、選手們，大家齊心合力推動體育，為花蓮爭取優異的成績。傅崐萁也提到，目前他擔任黨團總召，將以強大的Power致力於國會改革，同時也會積極爭取教育和體育等相關經費，而在花東兩縣重大建設方面，更將要求行政院具體說明並規劃藍圖。

▲立委傅崐萁表示，擔任黨團總召，將積極爭取教育和體育等相關經費。

教育處代理處長翁書敏很開心在歲年終與大家相聚，她說，花蓮縣去年在各項運動賽事包括全中運、全國原住民運動會、全國少棒賽，都獲得相當優異的成績，這都是在座每個人共同努力的成果。她也感謝縣議會對於教育相關經費的支持，透過體育會的努力，打造花蓮優質的運動環境。



從教育起家並轉而從商的楊政道董事長特地捐了三千張麥當勞套餐兌換券給花蓮縣體育會，汪錦德代表體育會向其表達感謝，他說，除了轉送現場每人一張之外，其餘全做為運動賽事獎勵選手使用。此外，3日晚上頒奬表揚除了體育會準備的獎座之外，汪錦德另外還加贈龍玩偶的吉祥物，他說，這是日前到國外特地採購，希望大家都能龍年行大運。

