花蓮市公有市場聯誼餐會席開77桌　表揚星級樂活名攤

▲花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所27日晚上在中華國小活動中心舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動，市長魏嘉彥出席表揚榮獲經濟部星級認證的樂活名攤業者，感謝攤商夥伴一年來的辛勞，並預祝大家在新的一年大發利市、好運「龍」總來。

聯誼餐會席開77桌，邀請重慶、復興、中華、大同與中山等五個公有零售市場700多個攤商業者共聚一堂。魏嘉彥市長在主任秘書翁美華、市場管理所長邱信都的陪同下，與市場自治會主任委員包含陳愛玲、陳宗慶、鄭元漳、林麗雲與陳新安等人，共同向在場的攤商致意。

112年度榮獲經濟部樂活名攤星級認證的攤商共有26攤，包括四星樂活名攤賀田菇菇の鋪子，三星樂活名攤銘記魚行、角龍漁行、阿金鴨肉油飯、鼎吉商號、永昇內衣店、金龍食品行和緣服飾，二星樂活名攤信龍商號、政發商號、丸珠魚行、金山商號、衣佳人、異類泡菜、荳菜市菜行、貴哥果菜行和零食趣，一星樂活名攤則有369飲食、志品商號、紅不讓、偉安商號、小萍放山雞、真の雞肉舖子、越南小吃、宗慶漁行和豐盛商號。

▲市場長魏嘉彥頒發獎狀並致贈禮券獎勵金給星級樂活名攤獲獎業者。

魏嘉彥頒發獎狀表揚並致贈禮券獎勵金給獲獎業者，他表示，市場轉型一直以來都是市公所致力的目標，除了持續提升市場內部的各項設施設備，每個年度也都會安排觀摩向各縣市交流取經，他再次感謝業者們的共同努力，為公有市場營造優質形象，也期待鼓勵更多業者以星級認證為目標，進一步為市場消費環境創造更良好的體驗。

魏嘉彥也向全場市場從業人員表達辛苦了，過去一年來，市場買氣復甦，爭取到經濟部多項競爭型計畫補助，也成功辦理市市有斤喜等聯合促銷活動，不僅要感謝各位夥伴的打拼，同時也要感謝市場所全體同仁的用心。他也說，農曆新年將至，各市場因應採買旺季，更要持續精進，未來也期待看到市場向前邁進，滿足消費新需求，再造市場新風貌。