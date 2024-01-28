　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市公有市場聯誼餐會席開77桌　表揚星級樂活名攤

▲▼花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所27日晚上在中華國小活動中心舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動，市長魏嘉彥出席表揚榮獲經濟部星級認證的樂活名攤業者，感謝攤商夥伴一年來的辛勞，並預祝大家在新的一年大發利市、好運「龍」總來。

▲▼花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

聯誼餐會席開77桌，邀請重慶、復興、中華、大同與中山等五個公有零售市場700多個攤商業者共聚一堂。魏嘉彥市長在主任秘書翁美華、市場管理所長邱信都的陪同下，與市場自治會主任委員包含陳愛玲、陳宗慶、鄭元漳、林麗雲與陳新安等人，共同向在場的攤商致意。

▲▼花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

112年度榮獲經濟部樂活名攤星級認證的攤商共有26攤，包括四星樂活名攤賀田菇菇の鋪子，三星樂活名攤銘記魚行、角龍漁行、阿金鴨肉油飯、鼎吉商號、永昇內衣店、金龍食品行和緣服飾，二星樂活名攤信龍商號、政發商號、丸珠魚行、金山商號、衣佳人、異類泡菜、荳菜市菜行、貴哥果菜行和零食趣，一星樂活名攤則有369飲食、志品商號、紅不讓、偉安商號、小萍放山雞、真の雞肉舖子、越南小吃、宗慶漁行和豐盛商號。

▲▼花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市場長魏嘉彥頒發獎狀並致贈禮券獎勵金給星級樂活名攤獲獎業者。

魏嘉彥頒發獎狀表揚並致贈禮券獎勵金給獲獎業者，他表示，市場轉型一直以來都是市公所致力的目標，除了持續提升市場內部的各項設施設備，每個年度也都會安排觀摩向各縣市交流取經，他再次感謝業者們的共同努力，為公有市場營造優質形象，也期待鼓勵更多業者以星級認證為目標，進一步為市場消費環境創造更良好的體驗。

▲▼花蓮市公所舉辦公有零售市場從業人員歲末業務聯誼餐敘暨市政宣導活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥也向全場市場從業人員表達辛苦了，過去一年來，市場買氣復甦，爭取到經濟部多項競爭型計畫補助，也成功辦理市市有斤喜等聯合促銷活動，不僅要感謝各位夥伴的打拼，同時也要感謝市場所全體同仁的用心。他也說，農曆新年將至，各市場因應採買旺季，更要持續精進，未來也期待看到市場向前邁進，滿足消費新需求，再造市場新風貌。

ET快訊
快訊／網紅吃一口放回架上　全聯、家樂福怒告：不接受和解
史上第1人！　24歲台灣女孩加入日職啦啦隊
特斯拉暴跌！馬斯克丟全球首富寶座　被他篡位
圭賢夜市「排隊買雞排」　見周圍1幕：我害怕了
120迫擊砲彈爆炸！釀9傷2人截肢　鑑定結果出爐
祈錦鈅產後激瘦20公斤！　穿爆乳深V小可愛
柯建銘恭喜傅崐萁當選總召　「未來大家要相佇」
新冠、流感流行！　台大醫示警1狀況不尋常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歲末送暖！金財神協會贈10萬購物券+年菜　吉安7個村弱勢受惠

花蓮市公有市場聯誼餐會席開77桌　表揚星級樂活名攤

台南山上公所名師揮毫贈春聯　翁銘宏手寫春聯民眾索取踴躍

愛石收藏家難得機會！花蓮雅石藝術特展　200位藏家精品一次看

搶救高麗菜大作戰　台南小東里發起義賣挺菜農

公私減碳生態復育！花蓮剷除銀合歡轉生質能　成功案例供取經

新年調降租金！花蓮富里鄉公有市場換新裝　歡迎鄉親承租擺攤

22年不中斷　關懷弱勢陳亭妃新春第一炮5000戶受惠

112年前11個月34.7萬泰客來台　南投縣府赴清邁及曼谷拚觀光

台南運河攔截垃圾繩斷了　李啟維：如無法修復應儘速拿掉

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

歲末送暖！金財神協會贈10萬購物券+年菜　吉安7個村弱勢受惠

花蓮市公有市場聯誼餐會席開77桌　表揚星級樂活名攤

台南山上公所名師揮毫贈春聯　翁銘宏手寫春聯民眾索取踴躍

愛石收藏家難得機會！花蓮雅石藝術特展　200位藏家精品一次看

搶救高麗菜大作戰　台南小東里發起義賣挺菜農

公私減碳生態復育！花蓮剷除銀合歡轉生質能　成功案例供取經

新年調降租金！花蓮富里鄉公有市場換新裝　歡迎鄉親承租擺攤

22年不中斷　關懷弱勢陳亭妃新春第一炮5000戶受惠

112年前11個月34.7萬泰客來台　南投縣府赴清邁及曼谷拚觀光

台南運河攔截垃圾繩斷了　李啟維：如無法修復應儘速拿掉

和藍綠密談挨批「私設刑堂」　柯文哲：柯建銘沒希望游錫堃當選

網紅大吃賣場架上商品再放回　全聯家樂福怒告：不接受和解

今日最驚悚！新店休旅車左轉與機車相撞　騎士噴飛10米重摔翻滾

哈士奇聞到零食直奔陌生人！　邊牧立刻衝去「咬牽繩拉回來」

英鋼琴家又出招了！　秀出「禁忌數字」回敬中國遊客

日男「身中數刀」陳屍神戶市公園！警：不排除他殺

謝京穎文定「深V露半球」見公婆　循傳統古禮金飾戴全身

日本職棒史上第1人！　24歲台灣女偶像加入軟銀鷹啦啦隊：可以來找我

日媒：中國在東海防空識別區邊界　常態部署艦艇

說轉就轉！台中女打方向燈直接左切　害對向車撞斷電桿車頭全毀

地方熱門新聞

「壁誤寫成璧」搞烏龍！義工傷心大哭

曾之婕辦免費打貓犬疫苗送電扇

黃偉哲攜手開基玉皇宮暖伴監護兒少圍爐添衣

台灣最美水岸藝術月津港燈節揭幕

龍躍武廟花燈啟燈儀式

南消二大舉辦「龍無災平安來迎春」活動

南消五大辦消防體驗宣導活動

台南運河攔截垃圾繩斷了應儘速拿掉

台南玉二聖母選的龍年鑰匙圈時尚又保身

台南做工行善團為弱勢過年圓夢完成第251戶

台南山上公所名師揮毫贈春聯

南消南門義消中隊防災宣導冬令物資分享

搶救高麗菜台南小東里發起義賣挺菜農

百大伴手禮上LINE禮物「花蓮禮好」專區上線　

更多熱門

相關新聞

花蓮富里鄉公有市場換新裝　歡迎鄉親承租擺攤

花蓮富里鄉公有市場換新裝　歡迎鄉親承租擺攤

花蓮富里鄉公有零售市場建物使用已達30年以上，照明、通風、排水及公共設施、外觀年久失修，富里鄉公所為提升公有市場硬體設施，改善整體買賣購物環境，營造出新式賣場的乾淨、明亮、舒適的購物空間，於2020年起陸續呈報修繕，歷經2年多的時間，各項工程皆安全的逐項完成，歡迎有興趣的鄉親踴躍申請攤位承租擺攤。

基隆仁愛區愛心聯歡餐會　送愛溫暖迎新年

基隆仁愛區愛心聯歡餐會　送愛溫暖迎新年

道路養護及人行環境評核第1　花蓮縣獲獎

道路養護及人行環境評核第1　花蓮縣獲獎

感謝對農業的貢獻　花蓮72農民楷模接受表揚

感謝對農業的貢獻　花蓮72農民楷模接受表揚

新北表揚110處績優老人共餐單位

新北表揚110處績優老人共餐單位

關鍵字：

公有市場聯誼餐會表揚星級樂活名攤

讀者迴響

熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

YTR放火認愛19萬超正女友！

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

謝京穎❤Energy書偉「文定穿超辣」

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

愛莉莎莎道歉「PO泳裝照」被罵

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面