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幫銀行護送5千萬新鈔至分行　桃警荷槍實彈全程戒備順利送達

▲農曆春節將屆，中壢警分局接獲聯邦銀行請協助護鈔，員警全副武裝荷槍實彈幫忙搬運五千萬元新鈔至分行勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節將屆，中壢警分局接獲聯邦銀行請協助護鈔，員警全副武裝荷槍實彈幫忙搬運五千萬元新鈔至分行勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將至，各機融機構因應民眾兌換新鈔需求，紛紛提前將新鈔運送至指定分行。中壢警分局內壢派出所於4日接獲聯邦銀行內壢分行請求協助護鈔治分行，派出所出動全副武裝、荷槍實彈員警全程護送高達5千萬元新鈔，雖然路程不遠，但沿途仍戰戰兢兢順利達成護鈔使命。

中壢警分局指出，內壢派出所於4日執行巡邏勤務，其中接獲聯邦銀行內壢分行請求協助護鈔，內壢分行行員指稱，要運送5千萬新鈔至鄰近的健行分行，但保全公司人員臨時有狀況無法協助，又擔心運送鉅額現鈔會有危險，才緊急向警方尋求協助。

▲中壢警分局接獲聯邦銀行請協助護鈔，員警全副武裝荷槍實彈幫忙搬運五千萬元新鈔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局接獲聯邦銀行請協助護鈔，員警全副武裝荷槍實彈幫忙搬運五千萬元新鈔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為求謹慎，員警臨危授命全程荷槍實彈，戰戰兢兢全程戒備，最後仍順利護鈔完成，並目視5千萬元新鈔至指定分行金庫，完成使用後才結束護鈔勤務。

中壢警方強調，春節前後金流往來熱絡，為遏制歹徒覬覦，警方基於守護民眾財產安全，將加強金融機構安全維護措施，民眾若有提領大額現金需求，可直接向各地派出所提出申請，警方即會提供必要之協助。另建議民眾事先預約，讓派出所安排勤務，避免臨時申請，調派不出警力，影響民眾寶貴時間。

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