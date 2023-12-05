北市警車護鈔不載民？雙北不同調　柳采葳：徒增民眾困擾

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

農曆春節將至，民眾到銀行機構提領大筆現金機會增加，台北市議員柳采葳辦公室接到投訴，一名陳姓民眾日前到民生東路的郵局提領150萬現金，因此拜託員警護鈔，竟遭警方回「警車不是計程車，無法協助護鈔」。對此，台北市警察局長張榮興表示，員警用詞的確不妥將予行政懲處，但員警護鈔是協助戒護存提款，不能讓民眾坐進警車。

台北市議員柳采葳12月4日針對警方護鈔議題提出質詢，張榮興局長回覆，警車是協助護鈔，不能載領錢的人，警察去護鈔，不是警察載當事人，只能是戒護你的車輛，去執行車車輛護鈔的勤務，以警車協助載送存提款的員警有便宜行事之嫌。

柳采葳進一步質疑，台北市警局的宣傳海報上就明確畫出「民眾提領款項後搭乘警車離開」，並指出，台北市是否要成為第一個明訂「員警不以警車載送存提款民眾」的城市，是或不是應該說明清楚，也應該明確規範。

對此，警政署和台北市的「保護民眾存（提）款安全工作計畫」都沒有規範警車不能用來載送存提款的民眾，如果台北市警局要採取此一作法，那應該明確規範「台北市不以警車載送提存款民眾」，或明確規範什麼時候有專案，多少以上才能進行護鈔，以及其方式明訂出來，不應該讓基層員警無所適從。

柳采葳也提醒，若台北市跟其他縣市護鈔作法不一，恐怕造成民眾困擾，舉例來說，若民眾在台北提領款項，要回到新北市住處，請台北警車跟在計程車後方戒護，到了新北市內，民眾得面臨計程車「轉乘」新北警車的問題，徒增民眾困擾，台北市警局應該想清楚再明訂規範，不應該讓蔣萬安市長承受此壓力。