肉粽店樓上暗藏賭場！外面冷吱吱內場燒滾滾　警荷槍帶回32人

▲炒飯、燒肉粽店樓上寒夜32人開賭。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方獲報中壢區龍東路一家炒飯、燒肉粽店樓上暗藏賭場，立即成立專案小組，今日凌晨見時機成熟，警方荷槍實彈破門攻堅，一舉破獲藏在樓上的天九牌賭場，現場查獲包括賭場負責人40歲潘姓男子、25歲林姓荷官及賭客共32人，查扣賭資、籌碼、天九牌1副、等證物依法偵辦。

▲▼警方荷槍實彈破門逮32人。（圖／中壢警分局提供）

桃園市政府警察局督察室靖紀小組接獲民眾檢舉，在中壢區龍東路的燒肉粽店樓上暗藏賭場，馬上成立專案小組連日蒐證後，向臺灣桃園地方法院聲請核發搜索票獲准，於23日凌晨2時許見時機成熟，會同中壢分局及保安警察大隊霹靂小組破門攻堅，一舉破獲藏在樓上的天九牌大賭場。

▲查扣賭資、賭具等相關證物。（圖／中壢警分局提供）

現場查獲潘男賭場負責人、林男荷官及男、女賭客共32人，更查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物，全案訊後將潘男等2名工作人員依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客30人依社會秩序維護法裁處。警方表示，將持續落實「清源專案3.0」及「社區警政再出發」等專案，實施轄區內疑似賭博場所複查，淨化轄區治安，彰顯警方打擊犯罪的決心。