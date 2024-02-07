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社會 社會焦點 保障人權

前2車左轉她跟著轉卻悲劇了！休旅未讓直行車　2車對撞畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子昨（6）日晚間駕駛休旅車行經中豐路龍潭段百年「大鎮社區」前，疑似未注意直行車輛直接左轉，結果與直行轎車發生碰撞，轟然巨響把當時路人都嚇壞了！龍潭警方據報到場處理，2名駕駛人酒測值均為零，所幸均只有車損，人員並未受傷，至於肇事責任歸屬仍由警方調查釐清中。

▲桃園市蔡姓女子昨晚開車行經龍潭區百年大鎮社區前欲左轉，未禮讓直行車結果發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓女子昨晚開車行經龍潭區百年大鎮社區前欲左轉，未禮讓直行車結果發生碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方指出，昨晚6時許，蔡姓女子駕駛休旅車行經中豐路「百年大鎮」社區路口準備左轉，蔡女疑似未禮讓直行車先行直接左轉，結果與直行由徐姓男子駕駛的轎車發生碰撞，當時撞擊猛烈，導致徐姓男子車頭幾乎全毀，蔡女轎車被撞及後轉了180度逆向撞擊安全島才停下，現場驚悚一幕嚇壞路人。

▲桃園市蔡姓女子昨晚開車行經龍潭區百年大鎮社區前欲左轉與直行車碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓女子昨晚開車行經龍潭區百年大鎮社區前欲左轉與直行車碰撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方據報後到場處理，員警為蔡女與徐男進行酒測，雙方酒測值均為零，所幸現場2人都未受傷，僅僅是車輛毀損傷害，警方後續將調閱現場路口監視畫面釐清肇事責任。

▲桃園市蔡姓女子昨晚開車行經龍潭區百年大鎮社區前左轉，與直行車碰撞後造成雙方車輛嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓女子昨晚開車行經龍潭區百年大鎮社區前左轉，與直行車碰撞後造成雙方車輛嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車先行，經過路口切記減速慢行，確實觀察無人車通行後再行駛，以維護自身與其他用路人的安全。

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