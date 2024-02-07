　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園市區驚見「80公尺不明油漬」　警急封閉車道+鋪木屑清除

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（6）日下午接獲民眾報案，指永安路與國際路口間的外側道路，出現大片不明油漬，請警方協助處理，警方獲報後到場勘查發現油漬面積長約80公尺、寬約1公尺，對來往汽機車造成危險，員警除立即封閉外側道路，並以木屑鋪設油漬路段吸附油漬順利清除，警方後續將調閱沿途監視器畫面，確認漏油車輛並依法開單舉發。

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺，員警據報趕往查看後封鎖外側路段。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺，員警據報趕往查看後封鎖外側路段。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天下午4時30分許，埔子派出所接獲民眾報案指稱，桃園區永安路國際路道路上有不明油漬，巡佐黃國樑、警員張品莉接獲報案後立即改往現場查看，發現永安路上有長約80公尺油漬，對來往汽機車恐造成滑倒危險，由於正值下班尖峰，永安路車流量相當大，員警立即封鎖外側路段進行疏導。

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺，員警以木屑鋪設吸附油漬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺，員警以木屑鋪設吸附油漬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警以先前處理類似漏油事件，派出所內尚有存放剩餘木屑，立即請同仁載運至現場鋪灑，等待木屑吸附油漬後再予以掃除，經過約半小時後順利清除油漬，員警將追查滲漏油漬車輛並依法開單舉發。

桃園警方表示，農曆春節將屆，為讓民眾歡度連假，桃園警分局執行｢加強重要節日安全維護工作｣，工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，假期前夕民眾採買購物、返鄉旅遊等，交通流量增加，警方除加強重要路口交通疏導，並利用警廣及商家LED廣告牌宣導路況交通資訊，加強周邊分局包括中壢、蘆竹、龜山等分局橫向聯繫，同心協力注意路況與疏導車流。並於LINE群組「友桃交訊網」即時上傳分享路況資訊，汽機車駕駛人上路前應檢查車輛狀況及所附載貨物是否捆紮牢靠，以避免發生滲漏危害其他用路人安全。

 【更多新聞】

桃園女報案「轎車遭偷開」　警逮3毒蟲...1人是她弟弟

桃園女下國道失控翻車卡匝道　送醫自稱身體不適

流氓爸為國中兒出氣！撂人逼少年脫光跳舞裸拍　父嚇到借錢賠30萬

 

 

ET快訊
快訊／觀光署重大宣布　赴陸旅行團即起停招
快訊／雨來了！1地大雨特報　入夜後再擴大
快訊／棒球教練驚爆性侵6球員！　
首張1200萬刮到了！　他當場嚇傻：有沒有看錯
又有人回台被罰20萬！　5物品別再帶
和家人出國玩　王必勝再質疑：為何僅台中這包肉驗出
母植物人、父罹腦瘤　16歲兒休學扛龐大醫藥費
21歲兒打陳沂　媽媽出面：他很乖會顧店
連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身　女兒感動送飛吻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」！雲縣府急通知全聯下架　張麗善：依法偵辦

快訊／高雄黃色小鴨展區收「炸彈恐嚇」　揚言不給4000萬就引爆

南投某國小棒球教練伸狼爪　性侵6球員「犯案逾10年」遭收押

高雄輕軌今年第5撞畫面曝！機車違規右轉硬闖　女騎士頭部險遭輾

前2車左轉她跟著轉卻悲劇了！休旅未讓直行車　2車對撞畫面曝

「汐止殺警案」奇蹟生還　張大皞將退休...結束25年警職

法務部增援打詐150名「檢察官助理」　劍青：盼國會修法常態化

21歲男當街痛毆陳沂！母幫兒背書「很乖會顧店」：希望網開一面

快訊／落網了！台中詐團黑吃黑搶80萬　2嫌高雄被逮「錢沒了」

桃園市區驚見「80公尺不明油漬」　警急封閉車道+鋪木屑清除

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」！雲縣府急通知全聯下架　張麗善：依法偵辦

快訊／高雄黃色小鴨展區收「炸彈恐嚇」　揚言不給4000萬就引爆

南投某國小棒球教練伸狼爪　性侵6球員「犯案逾10年」遭收押

高雄輕軌今年第5撞畫面曝！機車違規右轉硬闖　女騎士頭部險遭輾

前2車左轉她跟著轉卻悲劇了！休旅未讓直行車　2車對撞畫面曝

「汐止殺警案」奇蹟生還　張大皞將退休...結束25年警職

法務部增援打詐150名「檢察官助理」　劍青：盼國會修法常態化

21歲男當街痛毆陳沂！母幫兒背書「很乖會顧店」：希望網開一面

快訊／落網了！台中詐團黑吃黑搶80萬　2嫌高雄被逮「錢沒了」

桃園市區驚見「80公尺不明油漬」　警急封閉車道+鋪木屑清除

雙動力、3車型！MINI新一代Cooper汽油版亮相　台灣還要再等等　

智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

混到進口豬驗出西布特羅？　農業部：國外都用萊克多巴胺

曹佑寧看Dcard留言笑吐「真的滿黑暗」　想法高EQ：有討論總比沒有好

蔬菜要多吃！日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康

Gogolook元月營收年增44% 　今年目標獲利倍數成長

台慶不動產桃竹苗尾牙　陳勢安現身氣勢如虹

反制中國更改M503航路！赴陸禁團令解除喊卡　1前提5月底前照出團

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

英廉航降落前險墜湖！機腹擦過水面緊急拉高　航管1警示救了157命

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

金援中斷竟夥同男友弒父　蛇蠍女因Google街景落網

「華爾街金童」吹噓投資虛幣年息36%　吸金6千萬

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

女走人行道被撞死　駕駛喊：倒車雷達沒響

即／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

翁被宣告死亡奇蹟返鄉過年！原來皈依了

南投某國小教練伸狼爪　性侵逾10年

更多熱門

相關新聞

「自摸10台送佛跳牆」攬客　桃警持搜索票查緝

「自摸10台送佛跳牆」攬客　桃警持搜索票查緝

桃園市桃園區某棋牌社為招攬客戶，推出「自摸10台送佛跳牆」噱頭，吸引不少賭客湧入，桃園警方據報後暗中蒐證，棋牌社以競技麻將吸引賭客，實際則是讓賭客以籌碼換現金，警方昨天（1日）向桃園地院聲請搜索票前往查緝，當場查獲40人到案，偵訊後依賭博罪嫌將藍姓負責人、沈姓員工移送桃園地檢署偵辦，其餘賭客則依社維法裁處。

通緝犯扮女裝躲避查緝　嘆想出國當車手

通緝犯扮女裝躲避查緝　嘆想出國當車手

歇業中古車行半夜超熱鬧　警破天九賭場

歇業中古車行半夜超熱鬧　警破天九賭場

逼車+急煞還比YA　挨罰2萬4再加記3點違規點數

逼車+急煞還比YA　挨罰2萬4再加記3點違規點數

桃園男竊機車路旁換車牌露餡　淡定辯「叔叔借的」

桃園男竊機車路旁換車牌露餡　淡定辯「叔叔借的」

關鍵字：

桃園永安路油漬桃警封鎖道路鋪設木屑

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

薇姿驚傳撤台！5月關閉零售點

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面