桃園市區驚見「80公尺不明油漬」　警急封閉車道+鋪木屑清除

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（6）日下午接獲民眾報案，指永安路與國際路口間的外側道路，出現大片不明油漬，請警方協助處理，警方獲報後到場勘查發現油漬面積長約80公尺、寬約1公尺，對來往汽機車造成危險，員警除立即封閉外側道路，並以木屑鋪設油漬路段吸附油漬順利清除，警方後續將調閱沿途監視器畫面，確認漏油車輛並依法開單舉發。

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺，員警據報趕往查看後封鎖外側路段。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天下午4時30分許，埔子派出所接獲民眾報案指稱，桃園區永安路國際路道路上有不明油漬，巡佐黃國樑、警員張品莉接獲報案後立即改往現場查看，發現永安路上有長約80公尺油漬，對來往汽機車恐造成滑倒危險，由於正值下班尖峰，永安路車流量相當大，員警立即封鎖外側路段進行疏導。

▲桃園警分局昨天下午接獲通報指出，永安路外側車道上有不明油漬長達80公尺，員警以木屑鋪設吸附油漬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警以先前處理類似漏油事件，派出所內尚有存放剩餘木屑，立即請同仁載運至現場鋪灑，等待木屑吸附油漬後再予以掃除，經過約半小時後順利清除油漬，員警將追查滲漏油漬車輛並依法開單舉發。

桃園警方表示，農曆春節將屆，為讓民眾歡度連假，桃園警分局執行｢加強重要節日安全維護工作｣，工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，假期前夕民眾採買購物、返鄉旅遊等，交通流量增加，警方除加強重要路口交通疏導，並利用警廣及商家LED廣告牌宣導路況交通資訊，加強周邊分局包括中壢、蘆竹、龜山等分局橫向聯繫，同心協力注意路況與疏導車流。並於LINE群組「友桃交訊網」即時上傳分享路況資訊，汽機車駕駛人上路前應檢查車輛狀況及所附載貨物是否捆紮牢靠，以避免發生滲漏危害其他用路人安全。