母騎車送女兒上學突遭攻擊　恐怖男「先拉再推」...2人倒地畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

網友今（4）日在臉書《大內壢生活分享》上傳一段影片，一名男子今天清晨在中壢區內壢火車站附近社區，針對一對共乘機車母女上學途中，突然將坐後座女兒硬拉下車，還衝上前把騎車的媽媽也推倒在地，這一幕嚇壞了正在上學與上班途中的學生與路人，媽媽跌倒後氣得起身追問男子，但男子卻拔腿狂奔逃逸；中壢警方指出，針對這起意外，警方調閱監視畫面後已鎖定涉案男子全力追緝中。

▲有網友上傳一段影片，1名男子今天清晨在內壢車站附近社區將一名國中女學生硬是從機車後座強拉下車。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

臉書《大內壢生活分享》有網友分享一段影片，地點在內壢火車站後站附近社區車道上，今天上午7時33分左右，一對母女共乘機車經過車道時，一名男子穿深色衣服，見機車通過，突然將後座國中女生硬拉下車，女學生往後跌倒後，驚惶失措的起身看著這名男子，男子推倒國中女生後，還衝上前將騎車的媽媽也推倒在地，事後一臉得意地看著這對母女，媽媽起身後想追打男子，但男子卻拔腿狂奔逃離現場，這一幕讓現場學生與路人看傻眼了。

▲網友在臉書上傳今天上午內壢火車站附近社區一名怪怪男子將國中女學生從機車後座強拉下車驚悚畫面。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

中壢警方接獲報案後到場調查，調閱附近監視畫面後，目前已鎖定涉案男子追查，國中女生與媽媽所幸僅受皮肉傷，媽媽向警方透露，最近並未與人結怨，也不認識這名男子，不清楚為何被攻擊，希望警方盡快找到這名涉案男子給個交代。

▲1名男子今天清晨在內壢車站附近社區將一名國中女學生從機車後座強拉下車，害的母女都摔倒受傷，事後媽媽追逐涉案男子。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）