年終被狂問！菜鳥妹一曝金額…同事全變臉「躲角落講壞話」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

許多公司會在農曆年前發放年終獎金。一名女網友透露，公司的獎金都是老闆發放的，前陣子年終發下來，許多同事就開始討論，她原本不想透露，但最後扛不住問話，就故意低報數字。未料獎金竟然仍比其他老鳥多，眾人就開始排擠她，甚至聚在一起講她壞話，讓她相當失落。

原PO在Dcard發文表示，目前在傳產公司上班將近3年了，平時獎金和年終都是老闆親自發放。近來同事們收到年終，就開始討論到獎金多寡。她本來不想說，但無奈同事一直追問，只好故意低報，未料她低報的獎金還是比較多，眾人直接變臉，還躲在角落一起講她的壞話。

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原PO透露，因為她在公司裡面算是菜鳥，其他同事都已經做了5、6年，甚至快10年，所以才如此不滿，不停罵說「菜鳥憑什麼年終比我們高」，還有準備離職的同事說，之後工作都不要交接，「叫她（原PO）自己處理，畢竟年終這麼高」，甚至揚言要封鎖。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



原PO聽到這些話覺得很難過，因為她年後也準備離職，本想說眾人平時相處都很和平，離開後說不定還可以當朋友，沒想到對方竟累積這麼多不滿，無奈表示「他們好像雙面人，而且年終也不是我決定的啊」。

不少網友紛紛表示，「反正都要走了就不要在意這麼多，這樣更有離職的藉口」、「標準的愛問又愛見笑轉生氣的同事」、「職場同事之間果然還是保持沉默會比較好」、「笨蛋才說自己的薪水或是獎金有多少好嗎？記得下一份工作千萬不要再跟別人說了」、「都低報了還不夠低…你同事是領得有多差」，也有人說，「之前同事問我的話，我會先問他的， 然後跟他說差不多」。